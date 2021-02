Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","shortLead":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","id":"20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8df36-c697-4ccd-a664-64754a5b815c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is sikerült egy űrszondával elérni a Marsot. Az oda küldött műhold kedden délután állt pályára a bolygó körül.","shortLead":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is...","id":"20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6791ced0-8be3-4876-a902-fcbb0bc16499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2021. február. 09. 18:16","title":"Elérte a Marsot az első arab űrszonda, pályára állt a Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt kellett fizetnie a társaságnak, hogy elmulasztotta tájékoztatni az utasokat, de az is megtörtént, hogy a késés miatt a taxi vagy a szállás költségét állta.","shortLead":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt...","id":"20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cabd7-0158-4022-a93c-b0aabd7f15a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","timestamp":"2021. február. 10. 10:40","title":"Tíz év alatt majd százszor kellett fizetnie a MÁV-nak késés vagy rossz utastájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lekapcsolják a Klubrádiót: a bíróság első fokon jogszerűnek találta, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg a frekvenciaengedélyét. A hatalom eddig is bizonytalanságban tartotta a rádiót, a leállításához nagyfokú kreativitásra volt szüksége, de megoldotta. Sorra vesszük, hogy milyen opciói maradtak a Klubrádiónak. ","shortLead":"Lekapcsolják a Klubrádiót: a bíróság első fokon jogszerűnek találta, hogy a Médiatanács nem hosszabbította meg...","id":"20210210_Nem_szol_a_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad23ba5-d1b9-4d36-adb2-ecdf9cc1dbe8","keywords":null,"link":"/360/20210210_Nem_szol_a_radio","timestamp":"2021. február. 10. 11:00","title":"Évek óta csuklóztatják az egyetlen ellenzéki rádiót, de mire számíthat ezután? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja a Microsoft legfrissebb, az internetes veszélyeket és azok hatásait vizsgáló nemzetközi kutatása. A hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok és a megfélemlítés, zaklatás terén következett be a legjelentősebb javulás Magyarországon. A gyűlöletbeszéd, a félrevezetés és a diszkrimináció ugyanakkor továbbra is hangsúlyosan van jelen az online térben és ezek súlyos, főként lelki ártalmakat okoznak az áldozatoknak.","shortLead":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja...","id":"20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519fd4f8-0ade-4d0c-a872-fac8ae56ab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","timestamp":"2021. február. 09. 20:03","title":"Megvan a magyar adat: nagyot javult itthon az internetes türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","shortLead":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]