Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 92 éves volt.","shortLead":"A színésznő 92 éves volt.","id":"20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed93c5f-5708-46e1-a51d-76e40dcd18d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","timestamp":"2021. február. 27. 18:15","title":"Meghalt Olsavszky Éva, a Katona József Színház alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7e967b-2492-465e-aaa4-aca7216079c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel kamionosnak 50 ezer forintjába került a manőver.","shortLead":"A lengyel kamionosnak 50 ezer forintjába került a manőver.","id":"20210227_fouton_tolato_kamion_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7e967b-2492-465e-aaa4-aca7216079c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948f6d7-a4c5-4c46-8d65-d9ddaad4e618","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_fouton_tolato_kamion_video","timestamp":"2021. február. 27. 12:40","title":"Főúton tolató kamiont fogtak a rendőrök, nem múlt sokon a tragédia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki egy kutatásból. Egyesek képesek voltak egyszerű matematikai műveletet is megoldani.","shortLead":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki...","id":"20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca9f8d-ef31-410a-9fde-d0373315283d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","timestamp":"2021. február. 27. 19:17","title":"Mennyi 8-ból 6? Alvás közben álmodókkal kommunikáltak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is megtűrik a Fideszben, amíg a politikai érdek mást nem diktál.","shortLead":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is...","id":"202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a01dc-e8e6-45a2-ade2-8a3c5d6ecd5a","keywords":null,"link":"/360/202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","timestamp":"2021. február. 27. 08:15","title":"Szex és Budapest: alap lett az álszentség a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni, miközben a kormány döntése az adó felezéséről nem véletlen: így lehet önkormányzati pénzből állami.","shortLead":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni...","id":"202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb31fa1-dacf-439c-ab8f-28fecb44cbbb","keywords":null,"link":"/360/202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Megmentik-e az önként adózó lokálpatrióták a városokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]