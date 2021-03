Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet az elmúlt hetekben több epizódban mutattunk be. Ez itt sorozatunk záróepizódja.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac83036-783b-4c64-bb29-ece0811b9008","keywords":null,"link":"/360/20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. március. 15. 19:00","title":"Az Amazon ijesztő és lenyűgöző magánügyei – Jeff Bezos életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy hétben többen haltak meg a koronavírus miatt Brazíliában, mint a világ bármely más országában.","shortLead":"Az utóbbi egy hétben többen haltak meg a koronavírus miatt Brazíliában, mint a világ bármely más országában.","id":"20210316_brazilia_marcelo_queiroga_miniszter_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d5e302-fef7-41c5-83c3-4a5422246df0","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_brazilia_marcelo_queiroga_miniszter_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 05:22","title":"Bolsonaro újabb egészségügyi minisztert fogyasztott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","id":"20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea47004-eb84-41b2-b470-689468a8a683","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","timestamp":"2021. március. 17. 05:41","title":"Legalább nyolc embert agyonlőttek három amerikai masszázsszalonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695","c_author":"HVG","category":"360","description":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem bizonyítottak ok-okozati összefüggéseket.","shortLead":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem...","id":"202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90f0e8-03b7-4df0-a035-68c0e64dfe24","keywords":null,"link":"/360/202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","timestamp":"2021. március. 16. 10:00","title":"A fiúknál a videójátékra, a lányoknál a közösségi médiára érdemes odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. ","shortLead":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év...","id":"20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ae8d9-e346-44a8-b07d-7db42297e03c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","timestamp":"2021. március. 15. 12:15","title":"Karácsony Gergely: \"Szelíd forradalomra van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.\r

","shortLead":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.\r

","id":"20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c925fd50-beb1-4677-bf25-876d6b8b1811","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 17. 10:39","title":"Pénzért kínálták fel rokonai a 13 éves lányt két berettyóújfalui férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","shortLead":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","id":"20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd3f8b3-d498-4186-a34a-52657384e853","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","timestamp":"2021. március. 17. 05:59","title":"Újabb csúcson a koronavírus miatti halálozások száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]