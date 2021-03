Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5c3e37-48ee-4d65-937e-e851cbed7db4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Flair Air arra alapozná sikerét, hogy olcsón szerez majd sok Boeing 737 MAX utasszállítót.\r

","shortLead":"A Flair Air arra alapozná sikerét, hogy olcsón szerez majd sok Boeing 737 MAX utasszállítót.\r

","id":"20210318_flair_air_boeing_737_max_stephen_jones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5c3e37-48ee-4d65-937e-e851cbed7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fbcf3b-69dd-4d1d-bfaf-0f4d634f33d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_flair_air_boeing_737_max_stephen_jones","timestamp":"2021. március. 18. 21:55","title":"A Wizz Air receptjével törne az élre egy kanadai légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73bdc51-e6e9-4f8f-a2b5-9307d441011a","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"Az arany történetét folytató sorozat második részében a bankok kialakulásától az aranystandard kezdetéig tekintjük át az arany történetét.","shortLead":"Az arany történetét folytató sorozat második részében a bankok kialakulásától az aranystandard kezdetéig tekintjük át...","id":"concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz__II_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c73bdc51-e6e9-4f8f-a2b5-9307d441011a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b490835-8155-4bf8-860a-7684567f1bf3","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz__II_resz","timestamp":"2021. március. 18. 07:30","title":"Kőkorszaktól az űrkorszakig: az arany az igazi pénz - II. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem magánban érkezik a viselhető eszköz.","shortLead":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem...","id":"20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dead5182-00af-4e51-9d2e-7c91bb730b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","timestamp":"2021. március. 19. 10:03","title":"Megvan a dátum: jön a OnePlus 9, és egy új okosóra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","shortLead":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","id":"20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760756f-e94b-4d4d-a478-b9633f6454d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","timestamp":"2021. március. 19. 06:41","title":"6 milliárd forintot kérnek ezért a kopottas kombi Volvóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","shortLead":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","id":"20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e64a306-09fa-4dc6-a2f9-2aa51f52bacd","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 19. 12:01","title":"24.hu: Támadója azt állítja, hogy az SZFE-s maszkot viselő nő fordult bele a késébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék, miként reagálnak az állatok egymásra.","shortLead":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék...","id":"20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbaa3c0-deaf-46af-bf53-4d23a4ad8fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","timestamp":"2021. március. 17. 17:03","title":"Zoomon kapcsolták össze két cseh állatkert csimpánzait, most egymást nézik a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]