Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Verstappen végül második lett. ","shortLead":"Verstappen végül második lett. ","id":"20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399634c5-aa0b-4f65-8c9d-94c181699055","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","timestamp":"2021. március. 28. 18:50","title":"Forma-1: Lewis Hamilton nyerte az idénynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai elnök, mert az USA a hegemóniáját kikezdeni igyekvő s talán ezért összefogni is hajlandó két riválisával néz szembe.","shortLead":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai...","id":"202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33213-4d2e-4da7-a46e-318ed65892f0","keywords":null,"link":"/360/202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","timestamp":"2021. március. 29. 11:00","title":"Beszélő viszonyban vannak, de acsarkodnak is a világhatalmak vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek vagy már elhunytak.","shortLead":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek...","id":"20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2139b9e-ba31-4ce4-bb25-b44eb2f506ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. március. 29. 10:47","title":"Választási csalás miatt emeltek vádat 20 ember ellen, „sokféle párt érintett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is, hogy azt nem lesz kötelező kiváltani. Szerinte EU-n belüli oltásokkal nyárra meglesz a kollektív immunitás.","shortLead":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is...","id":"20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37877bf0-6665-4d31-a60f-5debfcd05532","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","timestamp":"2021. március. 28. 17:36","title":"EU-biztos: Nem lesz kötelező az uniós oltási útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]