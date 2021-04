Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","shortLead":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","id":"20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b04f8-7534-4acc-ad58-5678b1e5056b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","timestamp":"2021. április. 21. 16:21","title":"Zárt ajtók mögött folynak a vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék, ha eljutnának hozzájuk. ","shortLead":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék...","id":"20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3fe12d-cfc7-4740-8780-71fa984a7827","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","timestamp":"2021. április. 22. 09:28","title":"Becsatornáznák a rendőrséghez az autós szabálytalanságokról készült videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot biztosít. ","shortLead":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot...","id":"20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa18070-b3c9-4e8d-99fd-5b72dc3dea0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","timestamp":"2021. április. 22. 11:21","title":"Itt az első elektromos Cadillac, a mellbevágó külsejű Lyriq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","shortLead":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","id":"20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea2a521-d2aa-41e6-b3d9-d4f08a08977a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","timestamp":"2021. április. 21. 12:57","title":"Hatalmas társasjátékpartival segítenének a borsodi gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbab490-802f-4c2c-b371-172c8f95e7ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","timestamp":"2021. április. 22. 13:30","title":"Tibor valósággal gyilkosnak érzi magát: ő vitte a végzetes kórt az édesanyjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási programjának köszönhetően.\r

\r

\r

","shortLead":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási...","id":"20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab9f78b-2139-4e16-8317-58bea833529a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","timestamp":"2021. április. 21. 10:03","title":"Régi telefonból így lesz olcsó szemvizsgáló eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]