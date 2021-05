Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal kapcsolatban, mindenképpen a legjobbat hoztuk a vírussal való védettség szempontjából. ","shortLead":"Az SZTE Orvosi Biológiai Intézet vezetője úgy látja, ha esetleg nem a legoptimálisabb döntést hoztuk az oltóanyaggal...","id":"20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecdf94c-a71b-420d-a46c-9ed20e5ed403","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Boldogkoi_Zsolt_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 18:19","title":"Boldogkői Zsolt a Pfizer-rohamról: „A leglogikusabb döntés az, ha elfogadjuk a felajánlott vakcinát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel az intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cd0a3b-a749-48fd-9a9f-49ae3f7a4ca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erősítést kapott a Szerb Antal Gimnázium. ","shortLead":"Erősítést kapott a Szerb Antal Gimnázium. ","id":"20210503_Erettsegi_felugyelo_tanarnak_allt_Maruzsa_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cd0a3b-a749-48fd-9a9f-49ae3f7a4ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c0747c-b3cc-4332-99d7-e80c777eeac9","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Erettsegi_felugyelo_tanarnak_allt_Maruzsa_Zoltan","timestamp":"2021. május. 03. 11:25","title":"Maruzsa Zoltán felügyelő tanárnak állt az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34...","id":"20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f28ad6-ac75-4c41-875c-9f9a152de5fe","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","timestamp":"2021. május. 02. 17:35","title":"Szurkolók törtek be a Manchester United pályájára, csúszik a Liverpool elleni meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói ünnepelheték. Igazán nagy tömeg azonban nem látogatott ki a meccsre, sőt. Sokaknak még vélhetően nincs oltási igazolásuk, vagy nem tartották még biztonságosnak a meccslátogatást, emiatt kihagyták a lehetőséget, amelyek a klubelnök Kubatov Gábor már a hét közepén belengetett.","shortLead":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói...","id":"20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10916c32-fa76-44bc-915a-2f06ce607b03","keywords":null,"link":"/sport/20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","timestamp":"2021. május. 01. 19:59","title":"Nem volt igazán tömeg a Fradi hazai bajnokavató meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]