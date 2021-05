Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","shortLead":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","id":"20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e89bfbd-94bc-4914-b73b-8a1d65f72660","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 13. 21:28","title":"Egy kakas adta át a győri állatkert legújabb fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","id":"20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e586644-af96-484c-a6fc-a7dca9111f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","timestamp":"2021. május. 15. 09:15","title":"73 beteg elhunyt, 4 millió 555 ezer a beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és mennyiért, azt már nem árulta el az államtitkár.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és...","id":"20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6c7618-0495-4b3d-9e18-fa36c27297fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","timestamp":"2021. május. 14. 13:59","title":"Dömötör Csaba: A vendéglátósokat támogatták azzal, hogy az MTÜ celebektől vett hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben képesek az energetika problémáira teljeskörűen megoldásokat nyújtani. A sürgető cél a néhány évtizeden belüli karbonsemlegesség, ehhez azonban új energiaforrásokra lesz szükségünk, vagy a meglévők hatékonyságát kell jelentősen megnövelnünk? Szakértők mondják el, hogyan látják az energia jövőjét. ","shortLead":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben...","id":"20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a167b-09d2-4ef0-8c80-475cd305e7ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","timestamp":"2021. május. 14. 16:01","title":"Az energia jövője: miből, hogyan és honnan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","id":"20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df651b9-3148-4032-b0f4-1948ec2d0c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","timestamp":"2021. május. 13. 13:02","title":"Iskola előtti zebrán sodort el egy teherautó egy anyát és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","shortLead":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","id":"20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828e9cb-4f91-4786-bd1c-224b7250e61c","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","timestamp":"2021. május. 13. 20:15","title":"Nyitott ajtóval elinduló liftben halt meg egy csecsemő Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már nem lehet, csak törölni az eseményt, ami óriási anyagi és presztízsveszteséggel járna.","shortLead":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már...","id":"202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d0f04-a26b-4b61-af24-67a99440c8fb","keywords":null,"link":"/360/202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","timestamp":"2021. május. 13. 15:00","title":"Tokió akarja az olimpiát, a japánok inkább szabadulnának tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]