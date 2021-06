Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","shortLead":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","id":"20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989380c8-7a81-4c3a-9914-1c9be3424032","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 07. 21:59","title":"Csehország nem válogat, inkább beenged minden beoltott uniós turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik munkást kettészakította a hibásan működő futószalag.","shortLead":"Az egyik munkást kettészakította a hibásan működő futószalag.","id":"20210608_vademeles_munkahelyi_baleset_dabas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39221e4c-5353-4eda-b8e8-008fa9542571","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_vademeles_munkahelyi_baleset_dabas","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Egy betonüzemben történt horrorbaleset miatt emeltek vádat két férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Egy sor konkrét kormányhatározat, államigazgatási munkaanyag, sőt törvényjavaslat bizonyítja, hogy Fudan Egyetem budapesti kampuszának megvalósítására komoly szándék volt eddig, az ellenzék által szervezett konzultáció és népszavazás, majd a hétvégi tüntetés után viszont megváltozott a kormány hozzáállása a projekthez. 