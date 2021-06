Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","shortLead":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","id":"20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9def0ec5-6889-425a-a4f3-c180c1c47ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 09:31","title":"Nem igaz, hogy nem fizet a biztosító a veszélyhelyzet alatt lejárt forgalmi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd.","shortLead":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában...","id":"20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb27a8a-b4f5-4ebf-8e77-facb3c874005","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Szinte példa nélküli, ami most Ferenc pápával és az Orbán-rendszerrel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","shortLead":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","id":"20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad033240-1e67-49c3-8e9d-c43b4ab907e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","timestamp":"2021. június. 09. 10:43","title":"Matolcsy György menye luxuslakást vett attól a vállalkozótól, aki 54 milliárdért dolgozik a jegybank épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","shortLead":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","id":"202123_hell_tele_energiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078b5e5f-5192-4715-8270-c2a8d7535b2a","keywords":null,"link":"/360/202123_hell_tele_energiaval","timestamp":"2021. június. 10. 14:00","title":"Akkora lett az energitalos Hell, hogy több saját vagyonkezelő is kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal megerősített változatáért viszont az eredeti ár többszörösét is elkérik.","shortLead":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal...","id":"20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d56ac-50aa-42b5-baf0-b348466da261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","timestamp":"2021. június. 10. 11:03","title":"Ha kifizeti három árát, vehet egy szupertitkosított Galaxy S21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d939d92-576b-41f4-a389-84f459f2b878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen partnert talált magának: a Samsungot, pontosabban a Samsung Displayt.","shortLead":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen...","id":"20210610_samsung_display_utg_uveg_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d939d92-576b-41f4-a389-84f459f2b878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495475b0-82cf-4334-8d49-75c721ec5e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_display_utg_uveg_google","timestamp":"2021. június. 10. 09:33","title":"Izgalmas telefonnal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és a túraautó-világkupára.","shortLead":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és...","id":"20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a62457-51e4-444c-b340-3526a1f71453","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","timestamp":"2021. június. 10. 21:26","title":"A külföldiek ugyanolyan szabályok szerint mehetnek a Hungaroringre, mint a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","shortLead":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","id":"20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e30b93-eea7-4ec8-bb34-fb68dadea3a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","timestamp":"2021. június. 10. 12:30","title":"5,8 másodperc alatt 0-ról 200-ra – ezt tudja a legújabb Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]