[{"available":true,"c_guid":"f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7112e555-e41d-4d27-98ac-10d2a681d180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","timestamp":"2021. június. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehetne inkább mégis krumplit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit a többiektől, Szijjártó Péter és Marco Rossi pedig leszakadt. Messze van még persze a vége, mutatjuk a második körre leadott tippeket. Ha igaza lesz a játékosaink többségének, akkor az olaszok, a belgák, a hollandok, az angolok és a csehek már a záró forduló előtt lerendezik a továbbjutást. És persze a franciák is – ellenük senki nem vár magyar győzelmet, de azért döntetlent beírtak páran, élükön Majkával, aki 3-3-at remél.","shortLead":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit...","id":"20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07d112a-8b2c-40e4-87ae-36506659e95b","keywords":null,"link":"/sport/20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","timestamp":"2021. június. 16. 15:05","title":"Kezdő tizenegy: Bárdos András az élen a tippjátékban, Marco Rossi az utolsó – itt vannak a második kör tippjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle kütyükről vagy digitális technológiákról van szó. ","shortLead":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle...","id":"magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346e99b-0f6c-4b1c-a684-70b395c824ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","timestamp":"2021. június. 17. 15:30","title":"6 dolog, ami az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltoztatta az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","shortLead":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","id":"20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca495a-c7f4-4edf-a620-15c348f0da1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","timestamp":"2021. június. 18. 08:33","title":"Már a kiabálást is felismeri a drón, és tűpontosan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán keresztül faggattak az elnökválasztási kampány pénzügyeiről. A kampányt egyébként elveszítette a magyar származású francia elnök.","shortLead":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán...","id":"20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b0cd5-76ac-429c-b7d3-fe7fa801b0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","timestamp":"2021. június. 16. 15:39","title":"Szorul a hurok Sarkozy körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is vannak.","shortLead":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is...","id":"20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a5b5d-8a71-4730-a696-a636b23c259f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","timestamp":"2021. június. 18. 09:03","title":"Jegyezze meg az oldal címét, itt regisztráció nélkül, korlátlanul küldhet fájlokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","shortLead":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","id":"20210618_hoseg_pentek_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4643ed31-e2ae-42b2-91fa-466392b21332","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_hoseg_pentek_idojaras","timestamp":"2021. június. 18. 06:03","title":"Akár 35 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége felfüggesztette egykori elnöke, Molnár Gyula párttagságát, miután Molnár bejelentette, ha nyer a választáson, a DK frakciójába ül. A szocialisták egyúttal visszavonták komlói egyéni jelöltjük, Szakács László támogatását, miután beállt mögé a DK.","shortLead":"Az MSZP elnöksége felfüggesztette egykori elnöke, Molnár Gyula párttagságát, miután Molnár bejelentette, ha nyer...","id":"20210616_Felfuggesztes_DK_Molnar_Gyula_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c3b1fd-9b31-4fa4-9e19-9de95ea89ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Felfuggesztes_DK_Molnar_Gyula_MSZP","timestamp":"2021. június. 16. 16:21","title":"Felfüggesztette a DK-ba tartó Molnár Gyula tagságát az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]