[{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","shortLead":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","id":"20210706_harmadfoku_hosegriado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb33e83-0462-4824-bdc6-37a39e45a8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_harmadfoku_hosegriado","timestamp":"2021. július. 06. 15:42","title":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és így a sorban állást is a vásárlási folyamatból.","shortLead":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és...","id":"202126_akasszatol_valo_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a95cb5-fc28-4f64-a3a9-676f03f981c0","keywords":null,"link":"/360/202126_akasszatol_valo_tavozas","timestamp":"2021. július. 06. 17:00","title":"A kasszától való távozás: újabb önműködő bolthálózat születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","shortLead":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","id":"20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc581c-1567-423f-bd56-919e4426e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","timestamp":"2021. július. 06. 07:31","title":"Megváltoztatja modelljei elnevezését a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi modelljei, az iPhone 12-esek. Úgy tűnik, egy jó telefonért akár sok pénzt is hajlandók áldozni a felhasználók.","shortLead":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi...","id":"20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e298a-a689-4508-ac5c-e6affeb49eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","timestamp":"2021. július. 06. 10:03","title":"Mint a cukrot: átlépte a 100 milliót az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi eladásait.","shortLead":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi...","id":"20210706_orosz_pezsgo_Champagne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab483186-9b1f-4318-8a93-f3622f386958","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_orosz_pezsgo_Champagne","timestamp":"2021. július. 06. 13:06","title":"Putyin megpróbálja lefoglalni az orosz pezsgőknek a Champagne elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","shortLead":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","id":"20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ef835-3fd1-410a-87ce-9d5b9121f9ac","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","timestamp":"2021. július. 05. 13:19","title":"Nem vicc, vadonatúj klipet kapott Korda György Reptér című dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]