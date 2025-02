Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","shortLead":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","id":"20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c.jpg","index":0,"item":"a656046c-af1c-4d86-94a4-82b69ab8a192","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","timestamp":"2025. február. 18. 15:28","title":"Az államtitkárhoz fordul a XVII. kerület fideszes polgármestere a rendelő állami támogatásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és...","id":"20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05.jpg","index":0,"item":"273bf6ac-2460-4243-b9cf-69787a4e729c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","shortLead":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","id":"20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86.jpg","index":0,"item":"c003937f-e4c0-4e71-886e-07c04418ae09","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","timestamp":"2025. február. 19. 13:14","title":"Felmentették Rihanna párját, A$AP Rockyt a fegyveres támadás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","id":"20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"e1a2a5b8-559d-4479-bec2-e521a8e102a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","timestamp":"2025. február. 18. 14:53","title":"Orbán: A félelmeink beigazolódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukrajnai béketárgyalások európai és amerikai szálaival, a közelgő német választásokkal, a NATO jövőjével foglalkozik a világsajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Az ukrajnai béketárgyalások európai és amerikai szálaival, a közelgő német választásokkal, a NATO jövőjével foglalkozik...","id":"20250220_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f0248ecc-b519-4475-bae5-0904847b6751","keywords":null,"link":"/360/20250220_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 20. 11:06","title":"Der Standard: Miközben Nagy Márton a Temut szidja, Magyarország az olcsó kínai áruk hídfőállása az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","shortLead":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","id":"20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"6bc042b4-8425-4f38-b22f-7a1fb7445c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 17:33","title":"Trump: Zelenszkij egy diktátor, és jobb, ha gyorsan lép, mert nem marad országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]