[{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az Alaptörvény módosításával, bár a Fidesz-frakció szerint ami könnyítésnek látszik, valójában szigorítás.","shortLead":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados...","id":"20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"4e377b04-0111-421a-b1c3-d9948a383f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 10:39","title":"Rejtett módosítás az Alaptörvényben: akár kisebbségi kormányként is fenntarthatja a Fidesz a veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a büntetőpárbajnál a játékvezető érvénytelenítette Julian Alvarez találatát. Szurkolók és néhány újság is egy rejtélyes chipről beszél, amely érzékelte a szabálytalanságot. Az UEFA szerint nem ez történt.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen...","id":"20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f.jpg","index":0,"item":"e16912fb-1d3d-4d54-bc5d-6d4064ba05b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","timestamp":"2025. március. 13. 14:03","title":"Megszólalt az UEFA: Nincs olyan chip a BL-labdában, ami segített volna érvényteleníteni az Atletico Madrid büntetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon. Moszkvával szerdán felveszik a kapcsolatot.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon...","id":"20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"c8e2bfdf-ee13-4080-a1fa-8d00179be0c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 14:28","title":"Rubio: Területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18fb3de-2933-4760-a40d-47552bc8b524","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. Ha bűnösnek találják őket, 8 és 25 év közötti hosszúságú börtönbüntetésre számíthatnak.","shortLead":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. Ha bűnösnek találják őket, 8 és...","id":"20250312_diego-maradona-halala-birosagi-targyalas-egeszsegugyi-csapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b18fb3de-2933-4760-a40d-47552bc8b524.jpg","index":0,"item":"834216df-c752-4d08-99c3-c4fd5497ce84","keywords":null,"link":"/sport/20250312_diego-maradona-halala-birosagi-targyalas-egeszsegugyi-csapat","timestamp":"2025. március. 12. 13:09","title":"„Nézzék, hogyan halt meg Maradona!” – négy és fél év után állt bíróság elé futball-legenda egészségügyi csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","shortLead":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","id":"20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"e05ff9ec-e404-49a1-b1fd-75c1228b7981","keywords":null,"link":"/elet/20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 17:20","title":"Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint legalább 12 ezer ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8.jpg","index":0,"item":"11cd8cb4-bdd7-4be2-ae01-ada335e67fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","timestamp":"2025. március. 11. 20:35","title":"Erőszakkal repülőre tették, és a Nemzetközi Büntetőbíróságra szállították Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez még Charlie Chaplin is elragadtatottan gratulált. ","shortLead":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez...","id":"20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f.jpg","index":0,"item":"b4154250-4b00-4936-9725-9193ca2487d7","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","timestamp":"2025. március. 12. 19:40","title":"Ezért radírozták ki a stáblistáról Balázs Bélát, Leni Riefenstahl szerelmét és szerzőtársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]