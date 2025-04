Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 05. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","shortLead":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","id":"20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"43214c32-8b23-4321-82e0-983b0f6ee8df","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:54","title":"Válasz Online: Trumpék részben a magyar korrupcióval indokolják az EU elleni vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","shortLead":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","id":"20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c.jpg","index":0,"item":"b20e4cc8-4084-47fe-9717-16cc19d12b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","timestamp":"2025. április. 07. 09:24","title":"Boldog István nem győz azon vihogni a Facebookon, hogy a Tisza 0 százalékot kapott egy olyan választáson, ahol el sem indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója.","shortLead":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot...","id":"20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6.jpg","index":0,"item":"e5cd4be1-7e5e-4947-b623-9e78ee8cca71","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 06. 10:30","title":"A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd8654b-9a86-4f09-8778-0a01d8eb2dd3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A toborzástól a majdani munkaerőigények előrejelzéséig, az adminisztrációtól a belső képzésekig egyre nagyobb a technológia szerepe a hr-ben. Már tesztfázisban vannak azok az autonóm MI-k, amelyek nem pusztán támogatnak, hanem önállóan döntenek.","shortLead":"A toborzástól a majdani munkaerőigények előrejelzéséig, az adminisztrációtól a belső képzésekig egyre nagyobb...","id":"20250406_hvg-ahr_digitalizacioja_mesterseges_intelligencia_emberi_eroforras_ujoncozas_es_megtartas_legepelt_emberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd8654b-9a86-4f09-8778-0a01d8eb2dd3.jpg","index":0,"item":"a124e60b-c235-4882-a27d-b7438b182f38","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-ahr_digitalizacioja_mesterseges_intelligencia_emberi_eroforras_ujoncozas_es_megtartas_legepelt_emberek","timestamp":"2025. április. 06. 13:30","title":"Már-már valódi sci-fi: érkeznek a hr-es MI-ügynökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","shortLead":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","id":"20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f.jpg","index":0,"item":"80398e8b-3a17-407e-acd8-cc94eabfc077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","timestamp":"2025. április. 07. 08:18","title":"Márciusi rekord a használtautó-piacon: a munkáshitel is hajtotta a keresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben, ahol a termékeket előállítják, hogyan és milyen módon tudják növelni a hatékonyságot, gyűjteni az adatokat vagy épp csökkenteni a károsanyag-kibocsájtást. Legújabb podcastunkban a jelenből pillantunk a jövő felé meghívott szakértőnkkel, akivel a legújabb agrártechnológiai megoldásokról is beszélgetünk.","shortLead":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben...","id":"20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170.jpg","index":0,"item":"4b4cc7a7-073a-4d0e-ad63-58a692939a8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","timestamp":"2025. április. 06. 11:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"ea6bf7a7-1c16-439a-845b-c48a234001e2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]