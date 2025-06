Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz megfelelően, mert a tehetsége alapján Michael Phelps-i magasságokba juthatna, az egész világ hőse lehetne.","shortLead":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz...","id":"20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"69e606a1-cd49-44cf-a1bf-3128d2fe2485","keywords":null,"link":"/sport/20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 13:16","title":"Wladár Sándor: Megmentettünk egy lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","shortLead":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","id":"20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"a4b1ae2e-ea42-4ef2-9e92-5b2c03414946","keywords":null,"link":"/sport/20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 03. 17:39","title":"Simone Inzaghi távozik az Intertől és Szaúd-Arábiába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0087e138-4927-4077-8585-5eb896f1d1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord részvételi aránnyal voksoltak rá, bár a helyzetet könnyítette, hogy ő volt az egyetlen induló.","shortLead":"Rekord részvételi aránnyal voksoltak rá, bár a helyzetet könnyítette, hogy ő volt az egyetlen induló.","id":"20250602_Dobrev-Klarat-valasztottak-a-Demokratikus-Koalicio-uj-elnokenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0087e138-4927-4077-8585-5eb896f1d1e8.jpg","index":0,"item":"367655c2-fcad-4227-9bc1-6f68a25072b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Dobrev-Klarat-valasztottak-a-Demokratikus-Koalicio-uj-elnokenek","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Nincs meglepetés, Dobrev Klárát választották a Demokratikus Koalíció új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","shortLead":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","id":"20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"f433e8c0-1e67-4d6b-ba36-09d27ce08b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","timestamp":"2025. június. 03. 14:37","title":"Tavaly már minden ötödik forintot a Lidlnél költötték el a magyar vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","shortLead":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","id":"20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"4dc423bf-6256-4b4c-bb17-a638cdf0924d","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 16:13","title":"Rekordévet zárt tavaly Lázár Jánosék batidai vadászkastélya, de csak a miniszter kapott osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","shortLead":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","id":"20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b.jpg","index":0,"item":"49e847ae-eaee-4320-967f-3fdca9853505","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 17:34","title":"Jeszenszky Géza támadója azt vallotta, véletlenszerűen választotta ki áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét. A Google már a fellebbezést fogalmazza.","shortLead":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét...","id":"20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"e463ba0f-f4e0-4121-b31a-df7478d8bad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","timestamp":"2025. június. 02. 10:03","title":"Megakadályozná a Google, hogy el kelljen adnia a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]