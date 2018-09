Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","id":"20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c63889-0882-4a69-bbb3-589a8301e5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:03","title":"Miért van az, hogy a méheket csípjük, a darazsakat meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült, hogy mégsem.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült...","id":"20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b787a-5760-4d13-b41e-79020ebd31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:20","title":"A svédek nincsenek meggyőződve arról, hogy Semjén Zsolt vadászata törvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki és indította be valaki más autóját.","shortLead":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki...","id":"20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c763a-fce1-4a11-9e8c-28dda54b0561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:03","title":"Kulcs nélkül, csupán egy telefonnal loptak el egy Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő Galaxy már egész más receptúra alapján készül majd. Ezt ráadásul nem akárki hangoztatta. ","shortLead":"Egy ideje szinte ugyanazt a dizájnt alkalmazza telefonjainál a Samsung, ám egy friss megjegyzés szerint a következő...","id":"20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe4acb7-4c0c-4430-95cd-512cd9af9e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973249e-fb77-4baf-96af-69b287c97eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_samsung_galaxy_s10_dizajn_dj_koh_galaxy_note9_apple_iphone_xs_max_xr","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:03","title":"A Samsung-főnök szerint a Galaxy S10 teljesen máshogy fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar gyakorlat. Nem az Európai Bíróság idevágó friss döntésén, sokkal inkább az adós jogérvényesítési képességein múlik, mennyire kerül hátrányos helyzetbe.","shortLead":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar...","id":"20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc322095-9b6e-4d1c-97fd-f1c94c894402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:30","title":"Egy vadidegen cég azt írta, már nem a bankomnak, hanem neki tartozom, fizessek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek negyede jövőre halasztotta a döntést.","shortLead":"A cégek negyede jövőre halasztotta a döntést.","id":"20180919_Nem_tudjak_a_cegek_mit_kezdenek_jovore_a_cafeteriaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358efda5-e348-4f9d-9cf6-e2ba96fc41b5","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Nem_tudjak_a_cegek_mit_kezdenek_jovore_a_cafeteriaval","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"Nem tudják a cégek, mit kezdenek jövőre a cafeteriával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de63a78-f154-461b-b353-b7684551303d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Ismeretlen_nemet_kolto_bokversevel_nevelnenk_hazafisagra_a_2osokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de63a78-f154-461b-b353-b7684551303d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34829a22-554f-4195-9a1c-38a7650d2010","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Ismeretlen_nemet_kolto_bokversevel_nevelnenk_hazafisagra_a_2osokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:15","title":"Ismeretlen német költő bökversével nevelnénk hazafiságra a 2.-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]