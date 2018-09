Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején vívott ki magának komoly szimpátiát. Mark Zuckerbergék taposómalma azonban nem hagyott életteret nekik, pár hét múlva lekapcsolják a villanyt.","shortLead":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején...","id":"20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b092fd9-9b47-4518-8328-b1a661dd8ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:03","title":"Ennyi volt: bedőlt az anti-Facebook, októberben végleg lehúzzák a redőnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt utaltatott át a saját számlájára. ","shortLead":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt...","id":"20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb295614-fd8b-46ba-8559-ff38452fd659","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:54","title":"Politikus ennyit talán még sosem lopott, mint amennyivel a volt maláj kormányfőt vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított útnak az amerikai űrhivatal.","shortLead":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított...","id":"20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c4ead-af5f-4553-b268-e311ba5a2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:03","title":"Megjöttek az elsők képek a NASA szondájától, amely lakható bolygók után kutat a végtelen űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","shortLead":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","id":"20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f328da-5faf-467b-a5f8-ce875e69cf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:37","title":"Kidobta az amerikai bíróság a ló feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","shortLead":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","id":"20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002f2d5-e712-4509-80db-96a00e2e1ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:40","title":"Kezdődik az új Pénzügyminisztérium épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","shortLead":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","id":"20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3d3f6-b3a3-46ae-8d5e-2aedaf5f0242","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:01","title":"Naperőművet is épít Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára Botondot indította Kocsis Máté helyére, az ellenzék Győri mögé állt be. Aki most kendőzetlenül, saját példáján keresztül leír mindent, milyen állapotban van az ellenzék.","shortLead":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára...","id":"20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab410f-4af5-4f92-83bb-7dcb57fd65c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:46","title":"Ismeretlen volt, és nem tud beszélni – őszintén vall az ellenzéki jelölt, miért nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","shortLead":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","id":"20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fde51f8-430a-445f-972a-5a8e73eaadeb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Engedett a Walmart: leveszik a CCCP-s pólókat a polcokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]