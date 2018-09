Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit megkéselhették. ","shortLead":"A férfit megkéselhették. ","id":"20180920_Holttestet_talaltak_a_Polus_Center_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf58641-f65a-47c3-9fa0-17f01d814fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Holttestet_talaltak_a_Polus_Center_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:21","title":"Holttestet találtak a Pólus Center mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány bérelni, melyet minden Budapestre látogató turista koptat.","shortLead":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány...","id":"20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21af4e3e-e2ed-4a4f-ada9-7fc6344c31cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:33","title":"Jól eldugták a pályázatot, de 5 évre bérelhető a Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten a Facebook.","shortLead":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten...","id":"20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336b560-e72f-4c39-826e-e9865fc9b7a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:03","title":"Nagy bejelentésre készül a Facebook jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly gondok vannak a súlyos pénzekből készült rendszerrel.","shortLead":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly...","id":"20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7d039-2651-4558-993d-9e6958154c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Egymilliárd forintba került, mégis alig használható – jönnek a panaszok az e-naplóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","id":"20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a618-6911-49fb-8977-18a3178808f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:08","title":"Az állami ellátó szerint túl nagy pénzt kértek az ajkai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett már nem tud elmenni szó nélkül.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett...","id":"20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e48e6-854d-4940-84f2-c206100b0361","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:13","title":"Akasztott emberként látná szívesen Ujhelyit egy szélsőjobboldali portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]