Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. A háromgyermekes nők életük végéig mentesülhetnek a személyijövedelemadó-fizetés alól.","shortLead":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről...","id":"20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f86da-208c-4e4d-b063-7b0518636848","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","timestamp":"2018. október. 02. 10:34","title":"Nemzeti konzultáció: a háromgyermekes nők életük végéig adómentességet kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","shortLead":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","id":"20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e89e6c-3f16-46cb-86a8-c21413e1c981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","timestamp":"2018. október. 02. 10:33","title":"Bőven van dolga a Nébihnek: még mindig sok a csaló tűzifaárus az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","shortLead":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","id":"20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2b98e-1db8-4df6-9176-b540bd36139c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","timestamp":"2018. október. 02. 14:15","title":"Már messziről lehetett érezni a kender szagát a kozármislenyi férfi tanyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","shortLead":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","id":"20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaed8a6-683e-4dc9-8200-f41840792350","keywords":null,"link":"/idojaras/20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","timestamp":"2018. október. 03. 06:56","title":"Borús lesz a szerda, de az esernyőt, télikabátot hagyja otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak eladni az ingatlanjukat. ","shortLead":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak...","id":"20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25982efe-fc02-4765-9873-2057629bdc90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","timestamp":"2018. október. 02. 16:47","title":"A legtöbb ingatlan még most is ár alatt kel el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","shortLead":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","id":"20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8789ba-3341-41e5-930b-7190904ef2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","timestamp":"2018. október. 03. 09:31","title":"A szexuális zaklatással vádolt Trump kigúnyolta a nőt, aki szexuális zaklatással vádolja a jelöltjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]