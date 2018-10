Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9d9a06c-fab7-4170-a6df-00b7644b17f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kinézetre nem különbözik majd túlságosan a OnePlus 6T az elődjétől, azért kerül bele néhány érdekesség.","shortLead":"Bár kinézetre nem különbözik majd túlságosan a OnePlus 6T az elődjétől, azért kerül bele néhány érdekesség.","id":"20181005_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_oneplus_6t_teaser_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9d9a06c-fab7-4170-a6df-00b7644b17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46a022e-d32a-476e-a2c0-5a02ccfab796","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_oneplus_6t_teaser_video","timestamp":"2018. október. 05. 15:03","title":"A telefon képernyője alá teszi be az ujjlenomat-olvasót a OnePlus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.","shortLead":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló...","id":"20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74f7b2-618c-4b1f-8613-364556cef696","keywords":null,"link":"/sport/20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 04. 21:20","title":"Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c490b67-3f0d-4988-9a4e-2350abd68f49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőként sikerült emberi belsőfülsejteket alkotnia laborban egy berni kutatócsoportnak. 