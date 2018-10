Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annál az irodánál jelezett, ahol a lopással kapcsolatos ügyeket vizsgálják, ez is azt bizonyíthatja, hogy valóban R. Szilveszter az elkövető.","shortLead":"Annál az irodánál jelezett, ahol a lopással kapcsolatos ügyeket vizsgálják, ez is azt bizonyíthatja, hogy valóban R...","id":"20181008_Soroksari_gyilkossag_a_rendorpalotaba_vezette_a_nyomozokat_a_nyomkereso_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655d728c-175f-4b92-9522-cf62a4fd48e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Soroksari_gyilkossag_a_rendorpalotaba_vezette_a_nyomozokat_a_nyomkereso_kutya","timestamp":"2018. október. 08. 10:59","title":"Soroksári gyilkosság: a rendőrpalotába vezette a nyomozókat a nyomkereső kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","shortLead":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","id":"20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a3a126-fc33-4879-be95-a34820158a75","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","timestamp":"2018. október. 09. 08:21","title":"A BMW-sofőrök a legrosszabbak, ön egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05faad53-ab7b-4658-b33f-9257f88e9500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik frakciójából kizárt alelnök azt mondta, többekben felvetődött párton belül, hogy az EP-választásra közös listát állítsanak az LMP-vel, és felvetődött egy magasabb szintű önkormányzati együttműködés is.","shortLead":"A Jobbik frakciójából kizárt alelnök azt mondta, többekben felvetődött párton belül, hogy az EP-választásra közös...","id":"20181008_Volner_Tobb_Jobbikvezeto_kozos_listat_akar_az_LMPvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05faad53-ab7b-4658-b33f-9257f88e9500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca859d-7a1c-49a6-bd53-7176765a7610","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Volner_Tobb_Jobbikvezeto_kozos_listat_akar_az_LMPvel","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"Volner: Több Jobbik-vezető közös listát akar az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","shortLead":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","id":"20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865dc6a-cc3d-4e5e-8aa8-e440bacdcd7b","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","timestamp":"2018. október. 09. 19:22","title":"Erdogan sajátos szokása okozott félreértést a Gül Baba türbéjének átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","id":"20181009_inflacio_dragulas_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930147c-b5c0-4230-80dc-cf9102362d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_inflacio_dragulas_arak","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Nagyot nőtt az infláció, közel hat éve nem volt ekkora drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével\" kapcsolatos munkásságáért - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is ellátja. ","shortLead":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is...","id":"20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee817e7d-72e5-4857-aef4-b7485fbb359f","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","timestamp":"2018. október. 08. 14:59","title":"Melania Trump: Nem mindenben értek egyet a férjemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]