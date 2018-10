Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","shortLead":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","id":"20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bc9ade-c4eb-452d-98dc-1051de4e9b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","timestamp":"2018. október. 11. 15:09","title":"ÁKK-vezér: Megvan a megoldás, ha nem jön pénz Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","shortLead":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","id":"20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcd374-e986-4369-b31f-669fc4c978cc","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","timestamp":"2018. október. 11. 19:03","title":"Deutsch Tamás teljesen megdöbbent attól, amit egy belga repülőtéren látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","shortLead":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","id":"20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e7192-9465-4763-9ffc-2fdd1246dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","timestamp":"2018. október. 10. 11:59","title":"Szijjártót díszdoktorrá avatták Kazahsztánban, mert annyira jól építi a nemzetközi kapcsolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem maga is segített a romokat eltakarítani.","shortLead":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem...","id":"20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faebab09-70d7-423c-86d3-ff0676e1e795","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","timestamp":"2018. október. 10. 21:41","title":"Nadal is beállt a mallorcai katasztrófa romjait eltakarítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","shortLead":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","id":"20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91f3b4-4a9a-4cf3-a95c-d77a10003b09","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Leszaladt a kifutópályáról, majd métereken keresztül hason csúszott egy orosz repülőgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren...","id":"20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37a8b3-732e-4500-8077-f4e82cada18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","timestamp":"2018. október. 10. 15:23","title":"Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]