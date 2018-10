Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló, a Sargentini-jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.","shortLead":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak...","id":"20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd18b08-e326-4ea5-ad3e-b22aad02d182","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Megszavazták, hiába a Sargentini-jelentés, marad a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló hegyoldalról.","shortLead":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló...","id":"20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5ff98-1001-442c-9d05-0c7b387e1b93","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 14:34","title":"Titkolja a kormányhivatal, hány fát kell kivágni a Gellért-hegyi sikló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","shortLead":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","id":"20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ecd26-2007-4ca4-b029-11f12cf8713e","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 16. 13:52","title":"Nem nagy bizinisz a stadionüzemeltetés – csak egy Leisztingernek éri meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal való szakítása mögött. 