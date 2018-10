A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá szervezett új Nemzeti Népegészségügyi Központ, miért fogytak el az alapvető felszerelések az állami járványügyi és diagnosztikai központban, és így miért áll le még halálos kórok vizsgálata is. Ez bizonyos tesztekre még igaz is lehetne, de akkor ez eddig is így történt volna, másrészt a központi laborokban már a gázpalack és a fertőtlenítőszer is fogytán van, amik nem éppen rövid lejáratú dolgok. A szintén fogytán lévő gumikesztyűkre pedig azt írták: a közvetlen felettes dolga ellenőrizni, hogy van-e kesztyű az állami laboratóriumokban dolgozó szakembereken, és nekik senki nem szólt, hogy nincs mit felhúzniuk. A magyar járványbiztonság mindenesetre "Európában is egyedülálló".