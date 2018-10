Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a805bf8-2bc9-459f-815e-6830ff2c3d65","c_author":"Bajnai Gordon","category":"gazdasag","description":"Vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti nemzetközi pénzügyi krízisből? Milyen tendenciák rajzolódnak ki, és merre megy Magyarország? A HVG felkérésére Bajnai Gordon, Magyarország egykori válságkezelő miniszterelnöke írt elemzést, aki ma nemzetközi befektetésekkel foglalkozik, és külföldön dolgozik.","shortLead":"Vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti nemzetközi pénzügyi krízisből? Milyen tendenciák rajzolódnak ki, és merre...","id":"201842_bajnai_gordon_onsorsronto_keretek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a805bf8-2bc9-459f-815e-6830ff2c3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91955ba3-9db7-4764-984b-5fe981538548","keywords":null,"link":"/gazdasag/201842_bajnai_gordon_onsorsronto_keretek","timestamp":"2018. október. 22. 07:00","title":"Önsorsrontó keretek - Bajnai Gordon 7 pontos elemzése a gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166","c_author":"Szél Dávid","category":"elet","description":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat átemelt magának a pár- és a családterápia is. Nem véletlenül. A „családi főkönyv” fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről.","shortLead":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat...","id":"20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f379d6d-dd3c-455d-9b93-0edfbe312baf","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","timestamp":"2018. október. 22. 18:00","title":"Mentse meg a családját az érzelmi csődtől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik belőle a korrupció miatt. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik...","id":"20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73813ce-4804-450e-a9ce-598b7d351706","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","timestamp":"2018. október. 22. 14:58","title":"Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","shortLead":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","id":"20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baf6182-fdfe-438f-a204-30a2ac391e7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","timestamp":"2018. október. 21. 21:10","title":"Csak egy rémisztő fémtorzó maradt a Suzukiból Esztergomnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29f296-79cf-4156-89b7-ec5bb9ae43cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Central Coastas Mariners edzőinél kisebb rosszullétet idézett elő a jamacai bérigénye.","shortLead":"A Central Coastas Mariners edzőinél kisebb rosszullétet idézett elő a jamacai bérigénye.","id":"20181023_Annyi_penzt_kert_Usain_Bolt_hogy_vegul_nem_szerzodtettek_focistanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf29f296-79cf-4156-89b7-ec5bb9ae43cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d38964-8174-4f8b-9df3-eaef43569c4c","keywords":null,"link":"/sport/20181023_Annyi_penzt_kert_Usain_Bolt_hogy_vegul_nem_szerzodtettek_focistanak","timestamp":"2018. október. 23. 13:24","title":"Annyi pénzt kért Usain Bolt, hogy végül nem szerződtették focistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","shortLead":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","id":"20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29e474-3cfb-46a2-89e5-727ac1297418","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","timestamp":"2018. október. 23. 14:42","title":"Megtalálhatták Dzsamál Hasogdzsi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","shortLead":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","id":"20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f34c02-89f4-4a3f-9471-75583e42aeae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","timestamp":"2018. október. 22. 08:21","title":"A nap videója: a mai divatterepjárókat megszégyeníti a régi apró Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]