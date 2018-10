Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában alszik egy ismeretlen, ezért értesítette a hatóságokat.","shortLead":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában...","id":"20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323f1c2-76b4-44a4-ae5c-5f87bc1c10da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","timestamp":"2018. október. 24. 10:52","title":"Feltört egy mélygarázsban álló autót és benne aludt, mert azt hitte, az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka, filmes fesztiválokra is meghívást kapnak. ","shortLead":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka...","id":"20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb04cd-0db0-4eae-960e-134d40ae1f17","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","timestamp":"2018. október. 24. 20:22","title":"1 dollár - ennyit kért Stephen King pár lelkes tinitől, akik megfilmesítenék egy novelláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drága és veszélyes fegyverkezési verseny indulhat be az USA, Oroszország és Kína között, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Washington felmondja a közepes hatótávolságú, szárazföldi telepítésű nukleáris rakétákat tiltó INF-szerződést. A szakértők szerint a döntés alapvetően megváltoztathatja Magyarország nemzetközi helyzetét is.","shortLead":"Drága és veszélyes fegyverkezési verseny indulhat be az USA, Oroszország és Kína között, miután Donald Trump amerikai...","id":"20181025_oroszorszag_egyesult_allamok_fegyverkezesi_verseny_inf_szerzds_magyarorszag_atomegyezmeny_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0e0b32-9e5d-4dcf-a309-ce29d19816cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_oroszorszag_egyesult_allamok_fegyverkezesi_verseny_inf_szerzds_magyarorszag_atomegyezmeny_raketa","timestamp":"2018. október. 25. 16:10","title":"Magyarország helyzetét is megváltoztatja az atomegyezmény felmondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta a mainstream francia sajtó, így az ügynek valószínűleg lesz folytatása.","shortLead":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta...","id":"20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01beccb-d703-43cf-b4fb-94b1d4f6f5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","timestamp":"2018. október. 24. 08:33","title":"Kicsiny hírportál leplezte le a telekommunikációs óriás sötét ügyleteit a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegessé vált a brit adatvédelmi hatóság nyári döntése, így a Facebooknak 500 ezer fontot kell fizetnie a briteknek.","shortLead":"Véglegessé vált a brit adatvédelmi hatóság nyári döntése, így a Facebooknak 500 ezer fontot kell fizetnie a briteknek.","id":"20181025_facebook_cambridge_analytica_botrany_adatszivargasi_ugy_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb8a68-26f0-4736-8cf6-9634897e084b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_facebook_cambridge_analytica_botrany_adatszivargasi_ugy_gdpr","timestamp":"2018. október. 25. 16:03","title":"183 millió forintnyi büntetést kapott a Facebook a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbra is százszázalékos a Juventus a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, miután 1-0-ra győzött a Manchester United otthonában. A Real Madrid egy hónap után tudott újra nyerni.","shortLead":"Továbbra is százszázalékos a Juventus a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, miután 1-0-ra győzött a Manchester...","id":"20181024_manchester_united_juventus_real_madrid_viktoria_plzen_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae9373-2409-454b-b967-39b582fc069d","keywords":null,"link":"/sport/20181024_manchester_united_juventus_real_madrid_viktoria_plzen_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 24. 05:55","title":"Manchestert is bevette a Juve, lezárta rossz szériáját a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","shortLead":"Gyalog, biciklivel is szabad az út Burgenlandba, autóval viszont nem. ","id":"20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab43fdb-57cd-484c-9c33-19f5dd415486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40bf055-56d0-46c5-94d9-c018a5a27c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Stop_autosok_Ausztria_lezarta_a_magyar_hataratkelok_felet","timestamp":"2018. október. 24. 21:54","title":"Stop, autósok: Ausztria lezárta a magyar határátkelők felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása beindította a történelmi párhuzamokat kedvelő elemzők fantáziáját.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása...","id":"20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bac5-44aa-4ba4-9ca4-5be6f6c8276a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","timestamp":"2018. október. 24. 15:12","title":"Kitörés vagy nyűglődés, mire megy Kína a világ leghosszabb tengeri hídjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]