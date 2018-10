Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági szervezetei kerültek Fókuszba ezen a héten a HVG-ben.","shortLead":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági...","id":"20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e452c18-238e-4091-9a9d-b1abdfc01316","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","timestamp":"2018. október. 24. 12:21","title":"Ha felnövök, Rogán Antal leszek – karrierutak a Fidelitasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","shortLead":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","id":"20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993c8d1-8524-4114-987d-b2020b882556","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","timestamp":"2018. október. 24. 11:31","title":"Pintér Béla: \"Meglátjuk, hogy így túl tudjuk-e élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk generátorhiba miatt október 20-a óta áll, és a tervek szerint csak 31-én indul újra.","shortLead":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk...","id":"20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6af514-9fef-4556-a207-98f40114a43d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","timestamp":"2018. október. 24. 17:21","title":"Csökkentik a paksi atomerőmű két blokkjának teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","shortLead":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","id":"20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98f5ac-0964-4fcb-a05b-d4116b93ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Négy hónap alatt több mint 18 milliárdot költött propagandára Rogán hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a telefonos mentésirányítás utasításait követve tudott segíteni.","shortLead":"A férfi a telefonos mentésirányítás utasításait követve tudott segíteni.","id":"20181024_piaci_kofa_elesztett_ujra_egy_not_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763643d0-e49f-4b7b-af44-4aa305fce995","keywords":null,"link":"/elet/20181024_piaci_kofa_elesztett_ujra_egy_not_budapesten","timestamp":"2018. október. 24. 16:52","title":"Piaci kofa élesztett újra egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték, hogy baj esetén azonnal riasszon.","shortLead":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték...","id":"20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8663cc7d-4a92-4750-b1c1-4e0a69d27394","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","timestamp":"2018. október. 25. 18:00","title":"Ez a falra ragasztható segélyhívó minden idős ember életét biztonságosabbá teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786","c_author":"Pacher Tibor","category":"tudomany","description":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben is. Az új technológiákról és a gazdaságról szóló vitánkhoz hozzászóló szerzőnk szerint megérné létrehozni a Magyar Űrügynökséget.","shortLead":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben...","id":"20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970df344-9063-4f1c-a44f-8aa047b6a5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 25. 09:26","title":"Space is sexy, avagy a végső határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]