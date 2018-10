Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"363a5dbc-39c6-4b1f-a146-17b99c70e9c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nagyon gyerek, de talán egy jobb világban nőhet fel.","shortLead":"Még nagyon gyerek, de talán egy jobb világban nőhet fel.","id":"20181028_A_szemetben_lakott_ez_a_cuki_bebipolip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363a5dbc-39c6-4b1f-a146-17b99c70e9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83f63ba-9038-4f7c-9cb6-d004b9d88339","keywords":null,"link":"/elet/20181028_A_szemetben_lakott_ez_a_cuki_bebipolip","timestamp":"2018. október. 28. 21:41","title":"A szemétben lakott ez a cuki bébipolip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében tett javaslatait.","shortLead":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében...","id":"20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d65a12b-1a77-4782-9c93-991ae298fc24","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Lázár visszaszólt Orbánnak és Gulyásnak cigiügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","shortLead":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","id":"20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52482af1-0e78-48fb-a933-78f767293589","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Újabb 140 járatot töröltek Brüsszelben a csomagkezelők sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","shortLead":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","id":"20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d303db-1206-46ab-af38-bff047217d16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","timestamp":"2018. október. 30. 12:52","title":"II. világháborús kártérítésre kötelezték a híres vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122402a0-0489-4e4f-83d5-e82b5a637284","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","timestamp":"2018. október. 29. 11:56","title":"Cica vagy varjú? Imádja az internet ezt az optikai csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","shortLead":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","id":"20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c812b-835a-4b4c-9066-cd724b8552f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","timestamp":"2018. október. 30. 11:49","title":"Hatalmasat emelt a kormány a honvédség létszámán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","id":"20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7eea0-3de4-4459-b579-4fd21a29c72c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","timestamp":"2018. október. 29. 06:56","title":"Egy kommunista mítosz vége, cukorbehozatalra szorul Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés – állítja a Direkt36.","shortLead":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés –...","id":"20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d9a42-ad0f-480a-a376-45af0e321042","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","timestamp":"2018. október. 29. 08:25","title":"Csak színjáték volt az orosz-magyar keménykedés a Szkripal-botrányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]