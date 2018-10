Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet több mint 100 településről, és a megbízást sem adja át – mondta a katasztrófavédelem központjában tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet...","id":"20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054b7460-b427-4645-af4d-07571e48b068","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 14:15","title":"\"A kormány biztosítja a szemétszállítást és fenntartja a rezsicsökkentést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Apple profitja nem csak fejlesztőinek zsenialitásán múlhat, hanem olykor a gyártást végző beszállító cégek „kreatív” munkaerő-alkalmazásán is. ","shortLead":"Az Apple profitja nem csak fejlesztőinek zsenialitásán múlhat, hanem olykor a gyártást végző beszállító cégek „kreatív”...","id":"20181031_Rabszolgamunka_lett_a_diakmunkabol_az_Apple_kinai_partnercegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77066666-810b-4b93-86ec-ba2be19d3246","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Rabszolgamunka_lett_a_diakmunkabol_az_Apple_kinai_partnercegenel","timestamp":"2018. október. 31. 06:15","title":"Rabszolgamunka lett a diákmunkából az Apple kínai partnercégénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet ilyesmiről.","shortLead":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet...","id":"20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12de87-1f04-42c4-9900-f523cef4e84e","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Társadalmi vitát kezdene a kettős állampolgárság engedélyezéséről az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","shortLead":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","id":"20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec58e6e-39ce-45d5-9a86-7c929f182e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","timestamp":"2018. október. 30. 15:46","title":"Csak minden ötödik magyar fogadna el muszlimot családtagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági ítéletet, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa javára döntött.","shortLead":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági...","id":"20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a47529-9f09-48c3-90b9-b8c3fbcd4d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","timestamp":"2018. október. 31. 12:10","title":"143 milliós bírságot kapott az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis Egyetem kutatói.","shortLead":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis...","id":"20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df92080d-d40d-4e16-b828-7e1b415f9d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:55","title":"Szívbetegséget okozhat a személyiségünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faf279b-2128-4bd2-baa8-e8786602fa94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország három éve avatkozott be a szíriai háborúba a damaszkuszi rezsim oldalán, és kezdte meg kiterjedt légi hadjáratát.","shortLead":"Oroszország három éve avatkozott be a szíriai háborúba a damaszkuszi rezsim oldalán, és kezdte meg kiterjedt légi...","id":"20181031_Jogvedok_az_oroszok_valogatas_nelkul_olik_a_civileket_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3faf279b-2128-4bd2-baa8-e8786602fa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be930d7-7a72-4057-8d76-2bfc91df0463","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Jogvedok_az_oroszok_valogatas_nelkul_olik_a_civileket_Sziriaban","timestamp":"2018. október. 31. 14:04","title":"Jogvédők: Az oroszok válogatás nélkül ölik a civileket Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]