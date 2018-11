A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint a republikánusok, de ők is ezen az úton haladnak, Kínánál vagy az oroszoknál viszont még jobbak vagyunk. A Fideszt szélsőjobboldalinak, Magyarországot az egyik legfiatalabb autoriter rendszernek nevezte.

A New York Times újságírója egy konferencia miatt 3 napot töltött Budapesten. Azt írja: első látásra a magyar főváros olyan, mint egy csomó nyugat-európai, vagy észak-amerikai nagyváros: tele van lenyűgöző XIX. századi történelmi műemlékekkel, és pezsgő az élet.

Pedig az utóbbi időben, írja, Budapestről azért lehetett sokat olvasni a nemzetközi médiában, mert

a világ egyik legfiatalabb autokráciája van itt kiépülőben, Orbán Viktor miniszterelnök és az ő szélsőjobboldali-nacionalista pártja, a Fidesz által. A magyar rendszert egyre többször hasonlítják Oroszországhoz és Kínához.

De olyan szinten mégsem tart a magyar demokrácia, mint a fent említett országokban, az ellenzékieket például nem börtönzik be. Amit azonban Orbánék csináltak: saját szövetségeseik kezébe adják a média egyre nagyobb részét, ezek a médiumok pedig következetesen nem számolnak be a Fidesznek kellemetlen ügyekről, illetve megcsorbították az igazságszolgáltatás függetlenségét is, egyebek között ezeket említi az amerikai újságíró.

Orbánt ezután a republikánusokhoz hasonlítja, azt állítja, ők is az orbáni úton indultak el, noha

az amerikai demokrácia sokkal egészségesebb, mint a magyar és az is marad,

azonban a republikánusok is állandóan ugyanúgy meg akarják változtatni az alkotmányt például, mint Orbánék. Ahogy a sorosozást is Orbánék után kezdték el Amerikában.

Az utóbbi hetekben, hónapokban egyre gyakoribb, hogy nyugati médiumok a magyar demokrácia súlyos romlásával foglalkoznak. Ezek közül csak néhány példát talál itt, itt, itt és itt.