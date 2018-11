Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5f8f93-1d31-45a1-a178-b80b0e38ffab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly októberi rend- és honvédelmi autótender keretösszege nemrég 13 milliárd forinttal megnőtt, de ebből valamiért sokkal több jut felső-közép kategóriás autókra, mint haszongépjárművekre. ","shortLead":"A tavaly októberi rend- és honvédelmi autótender keretösszege nemrég 13 milliárd forinttal megnőtt, de ebből valamiért...","id":"20181105_A_rendkivuli_migracios_nyomas_miatt_van_szuksege_uj_vezetoi_autokra_a_kormanyzatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f8f93-1d31-45a1-a178-b80b0e38ffab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a397d9d-4c52-4f5a-a20d-d52ce97f03a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_rendkivuli_migracios_nyomas_miatt_van_szuksege_uj_vezetoi_autokra_a_kormanyzatnak","timestamp":"2018. november. 05. 13:49","title":"A rendkívüli migrációs nyomás miatt van szüksége új vezetői autókra a kormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban. Egy korábbi vizsgálati anyag szerint valamilyen ukrán rendőrségi, illetve állami szerv állhat a nő elleni támadás mögött.","shortLead":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban...","id":"20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77056c17-3167-4c5e-ac7c-907f06fa98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","timestamp":"2018. november. 04. 16:09","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött ukrán civil aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori vezéralakjával. Frum azt mondta, „Orbán posztszovjet szinten fosztja ki Magyarországot”.","shortLead":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori...","id":"20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4deb0-4caa-416c-93ae-0913cf20e3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","timestamp":"2018. november. 05. 11:53","title":"„A populizmus hazugság és csalás, Orbán szélhámos” – mondta Bush volt beszédírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De pénzt nem kap érte.","shortLead":"De pénzt nem kap érte.","id":"20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a775bd-4e7c-4974-8fc5-534abdfd3760","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","timestamp":"2018. november. 05. 20:36","title":"Lázárt sem hagyták az út szélén, egy kormánybiztosságot is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették el landolás után.","shortLead":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették...","id":"20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16480c82-7185-4361-90ba-a4a52d90261e","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","timestamp":"2018. november. 05. 13:01","title":"Véres verekedés volt a WizzAir London–Budapest-járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","shortLead":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","id":"20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd15dad-f16c-446c-9b85-7afd93419c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","timestamp":"2018. november. 05. 10:21","title":"Megdöbbent a Nagy Imre Társaság a kormány szándékán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]