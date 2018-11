Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181110_A_ketfarkuak_kifogytak_a_poenokbol_Habony_lapjanak_az_uszitasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cee5fa-3893-4eb1-8b2b-e6192fcac4f8","keywords":null,"link":"/elet/20181110_A_ketfarkuak_kifogytak_a_poenokbol_Habony_lapjanak_az_uszitasa_utan","timestamp":"2018. november. 10. 10:21","title":"A kétfarkúak kifogytak a poénokból Habony lapjának az uszítása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","shortLead":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","id":"20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e726373-44e9-4bf6-8074-053ebd67ce75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","timestamp":"2018. november. 09. 16:35","title":"Kárpótlást követel az MSZP a rokkantnyugdíjasoknak az Ab döntése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be egy roma társaságot. ","shortLead":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be...","id":"20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d43f0-21d9-42cf-8544-ff6ece30ce6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","timestamp":"2018. november. 09. 16:52","title":"Összegyűjtik a helyeket, ahova nem engednek be romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","shortLead":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","id":"20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc170f5d-a764-4699-a8cf-2c45c13d8be9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","timestamp":"2018. november. 09. 06:16","title":"A WC-kagylóból támadt a kígyó egy férfira Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","shortLead":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","id":"20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d61de-7cbc-446b-9338-5291201b9a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837a98a-c3d4-43d4-bb9d-b84e71de87e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várost evakuálják, és a színész nem tudja elérni az apját, Martin Sheent.","shortLead":"A várost evakuálják, és a színész nem tudja elérni az apját, Martin Sheent.","id":"20181110_Charlie_Sheen_ketsegbeesetten_keresi_a_szuleit_a_malibui_erdotuzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6837a98a-c3d4-43d4-bb9d-b84e71de87e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb3e31-ee45-4a98-b041-e710b26e6d85","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Charlie_Sheen_ketsegbeesetten_keresi_a_szuleit_a_malibui_erdotuzben","timestamp":"2018. november. 10. 09:27","title":"Charlie Sheen kétségbeesetten keresi a szüleit a malibui erdőtűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reisz Gábor új filmje – az előzetes alapján – hangulatában nagyon hasonlít a kultfilmmé vált debütáló alkotásához.\r

\r

","shortLead":"Reisz Gábor új filmje – az előzetes alapján – hangulatában nagyon hasonlít a kultfilmmé vált debütáló alkotásához.\r

\r

","id":"20181109_Van_valami_masik_furcsa_es_megmagyarazhatatlan__itt_a_Rossz_versek_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd16e26-94d6-4aef-b2f9-828728c9068d","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Van_valami_masik_furcsa_es_megmagyarazhatatlan__itt_a_Rossz_versek_elozetese","timestamp":"2018. november. 09. 09:17","title":"Van valami másik furcsa és megmagyarázhatatlan – itt a Rossz versek előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]