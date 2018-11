Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","shortLead":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","id":"20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e7de3-be70-49cc-a49f-538c99b3794c","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","timestamp":"2018. november. 21. 10:33","title":"A város, ahol megkérdezték a lakókat, építhet-e nekik David Beckham egy stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","shortLead":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","id":"20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d840ec5-d190-4376-be8f-2f4c13e67bff","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","timestamp":"2018. november. 20. 09:16","title":"Most már azt is tudjuk, milyen dalokkal jön Sting Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK irodái szombaton égtek ki.","shortLead":"A DK irodái szombaton égtek ki.","id":"20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e791d-3827-45ae-8a4e-9a46002d34a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","timestamp":"2018. november. 19. 14:56","title":"Megsemmisült a DK könyvelése és az összes, Hadházynak gyűjtött aláírás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az a kérdés, hogy a szarvval bíró tehenek után kaphassanak-e plusz támogatást a gazdák. ","shortLead":"Az a kérdés, hogy a szarvval bíró tehenek után kaphassanak-e plusz támogatást a gazdák. ","id":"20181120_A_tehenekrol_fognak_nepszavazast_tartani_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bfee7-aca5-4bc9-b532-1465f1c15d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_A_tehenekrol_fognak_nepszavazast_tartani_Svajcban","timestamp":"2018. november. 20. 17:57","title":"A tehenekről fognak népszavazást tartani Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására vonatkozó kérelmet – jelentette be kedden Renata Deskoska igazságügyi miniszter.



","shortLead":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására...","id":"20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7068201-e6f3-4c08-a89c-2864adff1652","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 20. 16:07","title":"Macedónia mindenképpen kéri Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas rendező forgatott. Mindenki döntse el, rosszabb-e bármilyen más autós reklámnál. ","shortLead":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas...","id":"20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ccda0f-c052-40a3-88ea-dced50ce3b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","timestamp":"2018. november. 19. 14:21","title":"Videó: Ezt az autóreklámot már a mesterséges intelligencia írta. Rosszabb vagy sem, mint bármelyik reklám? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már van annyi bevételük a médiacégeknek, mint a válság előtt, de ehhez kellett az óriási állami reklámköltés is. A lapkiadók bevétele magasabb, mint a tévéké.","shortLead":"Már van annyi bevételük a médiacégeknek, mint a válság előtt, de ehhez kellett az óriási állami reklámköltés is...","id":"20181120_Mostanra_ert_vissza_oda_a_magyar_mediapiac_ahol_a_valsag_elott_tartott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6459fed-4fde-4bc6-8600-822ec967d7a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Mostanra_ert_vissza_oda_a_magyar_mediapiac_ahol_a_valsag_elott_tartott","timestamp":"2018. november. 20. 10:54","title":"Mostanra ért vissza oda a magyar médiapiac, ahol a válság előtt tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"}]