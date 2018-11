Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","shortLead":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","id":"20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71122eab-0e49-4b84-8cb8-45bd73169cc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 12:30","title":"Hét óra alatt csaknem száz gyorshajtót fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár. A Slovnaft elnök-vezérigazgatójával, a Mol igazgatóságának tagjával, a Felvidék leggazdagabb magyarjának tartott üzletemberrel a DAC-futballakadémia megnyitóján beszélgettünk, ahol elárulta legújabb tervét is.","shortLead":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár...","id":"20181121_vilagi_oszkar_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073a6267-bfc8-4e35-90a1-5219097d627d","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_vilagi_oszkar_interju","timestamp":"2018. november. 21. 06:30","title":"Világi Oszkár: \"Nem vagyok semmilyen oligarcha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","shortLead":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","id":"20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba5068-78f6-49e4-af02-78d4f806cb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","timestamp":"2018. november. 19. 17:41","title":"Elképesztő fotók jöttek a Guatemalában kitört vulkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","shortLead":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","id":"20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e9584f-bb66-45e2-b0a1-8308b776f387","keywords":null,"link":"/elet/20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","timestamp":"2018. november. 19. 12:32","title":"Mesebeli tájat csinált a Mátrából és a Bükkből a havazás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","shortLead":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","id":"20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ee9f8-b0ff-435c-9ecc-55493411d659","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","timestamp":"2018. november. 21. 09:51","title":"Ma délután pályázhatnak a budapestiek és Pest megyeiek háztartási nagygépcserére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","shortLead":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","id":"20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50db2b-377d-476d-a957-4541d4a8743b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","timestamp":"2018. november. 21. 10:25","title":"A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy génmódosulás nemcsak autizmust és értelmi sérülést okoz, hanem a hatására sokkal mélyebben vésődnek be az agyba az emlékek, szinte alig írhatók felül - állapították meg a klosterneuburgi Tudományos és Technológiai Intézet (IST) kutatói egereken végzett vizsgálatokban. ","shortLead":"Egy génmódosulás nemcsak autizmust és értelmi sérülést okoz, hanem a hatására sokkal mélyebben vésődnek be az agyba...","id":"20181120_setd5_genmutacio_rugalmatlan_agy_eros_emlekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743eb127-cab9-417d-be06-c1608248d689","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_setd5_genmutacio_rugalmatlan_agy_eros_emlekek","timestamp":"2018. november. 20. 18:03","title":"Akiben ilyen génmutáció van, annak emlékei nagyon erősek és alig felülírhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.\r

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]