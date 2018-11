Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt nagymacskák maradványai hevertek mindenhol. ","shortLead":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt...","id":"20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b047b61-1e66-4d0d-9990-62fcdec162fb","keywords":null,"link":"/elet/20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","timestamp":"2018. november. 21. 11:10","title":"Nyúzták, főzték a nagymacskákat, brutális vágóhídra bukkantak Prágában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit The Guardian összesítéséből az derül ki, hogy Európában több mint 170 millió ember él populista vezetésű kormányok alatt. ","shortLead":"A brit The Guardian összesítéséből az derül ki, hogy Európában több mint 170 millió ember él populista vezetésű...","id":"20181120_The_Guardian_Europa_negyede_populista_partokra_szavaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ceb16e9-d4ea-4233-b5eb-f749ff2de64b","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_The_Guardian_Europa_negyede_populista_partokra_szavaz","timestamp":"2018. november. 20. 21:21","title":"The Guardian: Európa negyede populista pártokra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4540b0c8-2b47-4048-91fc-a33f8c4b15c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transformers és a G-Shock órák közelgő születésnapja alkalmából egy nagyon különleges órát ad ki a Casio. ","shortLead":"A Transformers és a G-Shock órák közelgő születésnapja alkalmából egy nagyon különleges órát ad ki a Casio. ","id":"20181121_casio_transformers_ora_karora_g_shock_optimus_prime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4540b0c8-2b47-4048-91fc-a33f8c4b15c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e626c5a6-3da4-44c1-95e4-6858e51b0643","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_casio_transformers_ora_karora_g_shock_optimus_prime","timestamp":"2018. november. 21. 10:33","title":"A Casio új karórájától minden Transformers-rajongó szíve hevesebben ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","id":"20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd096500-63c1-4d10-91e6-45fb11a81e12","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","timestamp":"2018. november. 20. 17:07","title":"Rendkívüli nemzetbiztonsági ülés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","shortLead":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","id":"20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af0dcf-73be-435a-a87b-5963e0a1f581","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Szabályt szegtek a BBC természetfilmesei, amikor pingvineket mentettek egy árokból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b382e3-280f-4488-abfd-71c731e7e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az köztudott, hogy a macskák nyelve nagyon más az emberéhez képest. Tudósok most közeli felvételiket mutatva ismertették a kis kinövések, vagyis a papillák működését.","shortLead":"Az köztudott, hogy a macskák nyelve nagyon más az emberéhez képest. Tudósok most közeli felvételiket mutatva...","id":"20181120_macskanyelv_papilla_macskak_nyelve_tuskek_hajkefe_hajszal_fesulkodes_macskak_tisztan_tartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b382e3-280f-4488-abfd-71c731e7e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1029a46b-ba23-4bc0-b2b0-115a4999bf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_macskanyelv_papilla_macskak_nyelve_tuskek_hajkefe_hajszal_fesulkodes_macskak_tisztan_tartasa","timestamp":"2018. november. 20. 12:33","title":"Nézze csak: ilyen kis kampók vannak a macskák nyelvén, amik segítenek nekik a tisztálkodásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]