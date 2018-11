Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott a mobilüzletág vezetőjének széke.","shortLead":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott...","id":"20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1da9d6-a3f6-47ef-ae09-514e0a95c016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","timestamp":"2018. november. 22. 10:03","title":"Kritikus helyzetben a Samsung mobilrészlege, repül a vezér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik.","shortLead":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált...","id":"20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39985d53-11e4-4f48-9c76-a9f55c40d0cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előtt adta el a Soros Fund Management az összes Facebook-részvényét, hogy az árfolyam zuhanni kezdett. Jól időzítve adta el Soros a Netflixben és a Goldman Sachsban meglévő érdekeltsége nagy részét is.","shortLead":"Az előtt adta el a Soros Fund Management az összes Facebook-részvényét, hogy az árfolyam zuhanni kezdett. Jól időzítve...","id":"20181122_Tobb_milliard_forintnyi_veszteseget_uszott_meg_Soros_azzal_hogy_idoben_kiszallt_a_Facebookbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dbe69a-d495-4dbf-8805-04b143de1af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Tobb_milliard_forintnyi_veszteseget_uszott_meg_Soros_azzal_hogy_idoben_kiszallt_a_Facebookbol","timestamp":"2018. november. 22. 20:23","title":"Több milliárd forintnyi veszteséget úszott meg Soros azzal, hogy időben kiszállt a Facebookból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb karját.","shortLead":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb...","id":"20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180e1fe-7ce5-460b-a779-14bc7dd810b1","keywords":null,"link":"/sport/20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Hivatalos: Robert Kubica visszatér az F1-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol Vidi FC stadionavatóján a vendégszektorban. A pályarendszabály ráadásul egy olyan biztonsági céget nevesít, amely már nem is létezik.","shortLead":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol...","id":"20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025680ad-1698-4af0-bf30-538d0bd18121","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Rejtélyes biztonságiak ütötték az újpestieket a Vidi stadionavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","shortLead":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","id":"20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd73cce9-5144-4e96-8538-06b7eb53ec57","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:38","title":"Műanyag helyett krumpliból készít evőeszközöket egy svéd dizájner - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám az eredeti, 130 éves recept alapján készülő édesség ma is kapható Salzburgban, a Fürst család cukrászdáiban. Ám mi köze a Mozart-golyónak a zeneszerzőhöz? És milyen féltett titkot őriz a Fürst-család? ","shortLead":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám...","id":"feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed24f66-8984-4c64-a1cb-4ad5b95b4c9e","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","timestamp":"2018. november. 22. 07:30","title":"Mandula, mogyoró, fapálcika, pisztácia – Lassan 130 éves a Mozart-golyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.","shortLead":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik...","id":"20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e1fbda-b643-4a0b-975f-119d0757096a","keywords":null,"link":"/sport/20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","timestamp":"2018. november. 22. 06:21","title":"Győzelemmel avatta fel stadionját a Vidi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]