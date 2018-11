Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","shortLead":"A világelső tizenkét döntetlen után nyerve szerezte meg a sakkvilágbajnoki címet.","id":"20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cfbc83-5651-4482-9837-917263d620b3","keywords":null,"link":"/sport/20181128_Magnus_Carlsen_lett_a_sakkvilagbajnok","timestamp":"2018. november. 28. 19:49","title":"Magnus Carlsen lett a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint egyre több az ellenőrzés, és egyre kevesebb a szabálytalankodó.","shortLead":"A vasúttársaság szerint egyre több az ellenőrzés, és egyre kevesebb a szabálytalankodó.","id":"20181128_Elijesztettek_a_blicceloket_a_MAV_rettenthetetlen_kalauzai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef3a48-2499-4c0b-afd9-b6e4d611e181","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Elijesztettek_a_blicceloket_a_MAV_rettenthetetlen_kalauzai","timestamp":"2018. november. 28. 15:22","title":"Elijesztették a bliccelőket a MÁV rettenthetetlen kalauzai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","shortLead":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","id":"20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6fc41-cd14-4863-a727-95cc24f02b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 28. 18:23","title":"Furcsa ötletet dobott be az elvándorlás ellen a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube saját gyártású tartalmait eddig kizárólag előfizetéssel rendelkezők felhasználók láthatták. A jövőben azonban minden felhasználó hozzáférhet majd a sok filmhez, sorozathoz, műsorhoz.","shortLead":"A YouTube saját gyártású tartalmait eddig kizárólag előfizetéssel rendelkezők felhasználók láthatták. A jövőben azonban...","id":"20181129_youtube_video_filmnezes_youtube_premium_teljes_filmek_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5df5ec8-50fe-4775-85f2-cae5b4b7a924","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_youtube_video_filmnezes_youtube_premium_teljes_filmek_ingyen","timestamp":"2018. november. 29. 09:03","title":"Nagy változás a YouTube-on: sorra jönnek az ingyenes filmek és sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","shortLead":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","id":"20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8634f-2e0f-43eb-8a72-7dc1201bb679","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","timestamp":"2018. november. 28. 13:30","title":"Cseles lépést tett az Országgyűlés a bírói függetlenség korlátozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy újabb kisteherautó kel útra, de most a liberális EP-képviselő arcképével és Orbánék üzenetével az oldalán.","shortLead":"Egy újabb kisteherautó kel útra, de most a liberális EP-képviselő arcképével és Orbánék üzenetével az oldalán.","id":"20181128_Visszavag_a_kormany_Verhofstadtnak_az_Orbanellenes_plakatja_miatt__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ca8a6-45af-4ee0-b1fc-44dc334b6a65","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Visszavag_a_kormany_Verhofstadtnak_az_Orbanellenes_plakatja_miatt__foto","timestamp":"2018. november. 28. 16:20","title":"Visszavág a kormány Verhofstadtnak az Orbán-ellenes plakátja miatt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]