[{"available":true,"c_guid":"fae4b778-138c-4e86-8e6a-c8e86a18634d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagymacska egy állatkertben szabadult ki, mikor egy gondozó nyitva hagyta a kifutója ajtaját.","shortLead":"A nagymacska egy állatkertben szabadult ki, mikor egy gondozó nyitva hagyta a kifutója ajtaját.","id":"20181130_Lelottek_egy_szokott_hoparducot_Angliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae4b778-138c-4e86-8e6a-c8e86a18634d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6958ee11-f8a9-4569-81b0-036eb0e6d8e3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Lelottek_egy_szokott_hoparducot_Angliaban","timestamp":"2018. november. 30. 15:07","title":"Lelőttek egy szökött hópárducot Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","shortLead":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","id":"20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1a41b-3faa-4609-87b7-2f723311e752","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","timestamp":"2018. november. 30. 12:27","title":"Már egymilliárd mérföldet mentek a Teslák önvezető módban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","shortLead":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","id":"20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08cf0a-ed13-4fa2-a583-d19084088b11","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"500 millió forintot ad az állam egy dohánygyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 150 tonna kokain behozatalával vádolják a Sinaloa-drogkartell két vezérét az Egyesült Államokban, ahol perüket megrendezték. A főnöké, vagyis a Köpcösé még mindig tart New York-ban.","shortLead":"Több mint 150 tonna kokain behozatalával vádolják a Sinaloa-drogkartell két vezérét az Egyesült Államokban, ahol...","id":"20181201_Hiaba_dalol_a_bukott_kokainkiraly_alvezere_eletfogytiglant_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d78f1-3b51-4a90-816c-317619ba92f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Hiaba_dalol_a_bukott_kokainkiraly_alvezere_eletfogytiglant_kapott","timestamp":"2018. december. 01. 11:45","title":"Hiába „dalol” a bukott kokainkirály alvezére, életfogytiglant kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható, hogy a felszállást követően csúnyán megsérül a hajtómű. ","shortLead":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható...","id":"20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20395f-affd-4a0a-bd57-2f083c37a914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","timestamp":"2018. december. 01. 17:24","title":"Felvette az utas, ahogy a levegőben leválik a gép hajtóművének borítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel kormányunk a Gazprommal, ugyanakkor kikötnék, hogy ne kelljen, ha egy nem állami, hanem magáncég üzletel velük.","shortLead":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel...","id":"20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef8044-fde5-4a99-8f07-e1f3a44d8da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","timestamp":"2018. november. 30. 18:33","title":"Megkönnyítené a kormány a Gazprommal üzletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő azonban csak ideglenesen látta el a feladatot. ","shortLead":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő...","id":"20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5ae9bb-9867-4dec-8879-2863b29c0498","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","timestamp":"2018. december. 01. 09:40","title":"Kásler megint kinevez egy új tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]