Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza, hogy a hatalom mire képes, ha egyszer eldöntött valamit. A kormány a saját törvényét sem tartja be, hogy elérje célját: elüldözni Magyarországról a legnívósabb, de Soros Györgyhöz köthető egyetemet. Hogyan jutottunk el idáig?

"Már nem tudunk hinni a kormánynak, ezért a CEU nem kezdeményez tárgyalásokat" – mondta a hvg.hu-nak Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese, akit Hollandiában értünk el. Azért kerestük Enyedit, mert ma járt le a határideje, hogy a kormány aláírja a szükséges dokumentumokat ahhoz, hogy a CEU-nak ne kelljen Budapestről Bécsbe költöznie. Nem írták alá, pedig az egyetem vezetői sokáig azt hallották a kormánytól, jó döntéshez idő kell. Ezt maga a miniszterelnök mondta a CEU-val kapcsolatban.

Idő pedig talán még mindig van valamennyi: a CEU december végéig működhet, legalábbis eddig szól az engedélye. Az év végéig tehát a kormány még bármikor igazolhatná, hogy az egyetem megfelel a törvényi előírásoknak. "Úgy fest, a CEU hiába igyekezett a rá kihegyezett törvénynek megfelelni, azaz campust létesített és oktatási tevékenységet folytat Amerikában, ennek ellenére nem folytathatja a tevékenységét" – mondta Enyedi Zsolt.

Pedig szerinte a kormány más utat is járhatna, ha a kabinet már vizsgálatot nem folytat a Bard College-dzsal kötött CEU-s megállapodás ügyében, akár azt a deklarációt is megfeleltethetné ennek, amelyet még Medgyessy Péter egykori miniszterelnök kötött George Pataki New York-i kormányzóval egy jóindulatú értelmezéssel. "De ez a hajó már elment", a CEU-nak az a benyomása, hogy a kormány már meghozta döntését, most tehát időhúzás zajlik. "A CEU nem keresi a kormányt tárgyalási ajánlattal, hiszen amikor elhitték a megegyezési szándékot, az egyetem át lett ejtve, mert megcsináltuk az amerikai campust, "megfizettük ezt az árat", de úgy tűnik, hiába" – mondta Enyedi.

De hogy is jutottunk idáig?

"Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok" – mondta néhány nappal ezelőtt egy interjúban Michael Ignatieff, a CEU rektora. Azért kellett végre kimondaniuk ezt, mondta, mert ők eddig jó szándékkal megtettek mindent, amire a kormány kötelezte őket annak érdekében, hogy Magyarországon maradhassanak.

Michael Ignatieff © Máté Péter

Ezért tűztek ki határidőt: ha december 1-jéig a kormány részéről nem írják alá a szükséges dokumentumokat, a CEU Bécsbe költözik. Erről korábban maga Soros György tárgyalt az osztrák kancellárral, hétfőn pedig a tudományos miniszterrel egyeztetett a költözés gyakorlati kérdéseiről. Ignatieff ebben az interjúban azt is mondta – üzenve Orbánnak és kormányának –, hogy egy egyetem nem tud nem jogállami keretek között működni. "Ha nem kapunk jogállami kereteket, akkor nem maradunk, pont. Ez nem ultimátum, csak annak közlése, hogy ez így nem mehet tovább."

© Fazekas István

Az talányos, hogy valójában miért nem írja alá a kormány a megállapodást a fél lábbal már Bécsben lévő CEU-val. Szijjártó Péter hosszú hónapok hallgatása után most, néhány nappal a határidő előtt indokolt először, miért nincs még pecsét és aláírás New York állam és Magyarország között, amely biztosítaná a CEU jövőjét Magyarországon. A külügyminiszter szerint a magyarországi működéshez Amerikában is felsőoktatási tevékenységet kell folytatni, és ezt a magyar kormány

egyelőre nem látja bizonyítottnak.

Szijjártó azt is hozzátette: nem tud arról, hogy előkészületben lenne olyan dokumentum, ami felhatalmazná őt arra, hogy bármilyen felsőoktatási együttműködési megállapodást írjon alá. Az egyetem amerikai campusát korábban maga Palkovics László miniszter, Altusz Kristóf helyettes államtitkár és Kumin Ferenc New York-i főkonzul látogatta meg, állítólag azóta is vizsgálják, hogy mit láttak, bár Szél Bernadett független képviselő szerint senki nem vizsgálja az ügyet egyetlen illetékes tárcánál sem.

Kovács Zoltán © MTI /EPA / Stephanie Lecocq

Az utóbbi hetekben a kormány – egytől eltekintve, erről később – folyamatosan hangoztatta, szerintük az egyetem nem költözik, szerintük az egész csak egy blöff. Erről szólt Palkovics László miniszter, Kósa Lajos, de a CEU-n végzett Kovács Zoltán is. De a kormányzati megszólalók mind Közép-európai Egyetemről beszéltek, kerülve, hogy azt mondják, a CEU marad Budapesten. Ugyanis a Közép-európai Egyetem tényleg Budapesten marad, a CEU költözik Bécsbe. A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely is arról beszélt, a kormány garantálja, hogy a jogszabályoknak megfelelően működhetnek Magyarországon – mármint a Közép-európai Egyetem, ezt hangsúlyozta. Az Index megkérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert, ezt a mondatot el tudja-e mondani úgy is, hogy nem Közép-európai Egyetemet, hanem CEU-t mond, a kettő ugyanis két különböző intézmény. Gulyás erre csak azt mondta, pontosan fogalmazott, amikor Közép-európai Egyetemről és nem CEU-ról beszélt.

Orbán Viktor azonban mintha könnyelműen fogalmazott volna november eleji rádióinterjújában, amikor azt mondta:

Azt pedig, hogy az egyetem elmenne Magyarországról, én a blöff kategóriába sorolom, a magyarországi működésüknek minden törvényi feltétele megvan, a törvények garantálják az ő működésüket, merek nagy tétekbe fogadni, hogy fogjuk még őket látni Budapesten.

De nem hangsúlyozta, hogy ő nem a CEU-ra, hanem a Közép-európai Egyetemre gondol. A CEU viszont a költözésre gondol, már nagyjából másfél hónapja bejelentették, mindenképp megnyílik a bécsi campus, a helyszín egy kórház műemléki épületegyüttese. A rektor szerint minden megy, ami lényeges, a hivatalos megállapodás szerint „two campus university” lesznek, de maga a CEU név sem marad Budapesten.

Miután világossá vált, hogy 1.) a kormány nem forszírozza a CEU maradását, 2.) az egyetemnek pedig nincs több lehetősége, tüntetett a Momentum és az LMP is, valamint a fővárosi diákság is. A Kossuth téren pedig hallgatók egy csoportja többnapos akcióba kezdett, hogy így tiltakozzanak "a magyar kormány oktatási és kutatási szabadságot korlátozó intézkedései ellen. Diákok, tanárok és munkások koalícióját építjük, hogy együtt léphessünk fel a gondolat szabadságáért és a demokráciáért Magyarországon".

© Reviczky Zsolt

CEU-s oktatók és hallgatók közben folyamatosan leveleket küldenek Orbán Viktornak, amit a Halld meg a hangunk! Tumblr-blogon is nyomon lehet követni. "A CEU nem egy hideg gyártósor, esetleges költözése nem logisztikai probléma. Mind tudjuk pontosan: a CEU több száz sors, több száz történet. Magyar CEU-sok és hozzátartozóik levelei Orbán Viktor Miniszterelnökhöz. A CEU diákjainak, munkatársainak és hozzátartozóinak, a CEU vezetésétől független kezdeményezése."

Zawadowski Ádám, a CEU docense például azt írta Orbánnak, mint mond majd a gyerekeinek, ha az egyetem Bécsbe költözik? "Miért? Miért nem ölelhetik meg az apjukat hétköznap esténként, amikor Bécsben kell lennem, hogy tanítsak?"

Sárosi Dóra több mint 20 éve a CEU dolgozója, azt írta, a CEU-n nőtt be a feje lágya. Sajnos úgy érzi, Orbánt nem igazán érdekli, hogy akár neki, akár a többieknek mit jelent ez az intézmény. "Amit nem értek, az az, hogy hova tűnt az a fiatal demokrata, aki miatt gyerekkorunkban Roxettet hallgattunk, és győzködtük a nagyszüleinket és szüleinket, hogy hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre."

Trencsényi Balázs a CEU Történelem Tanszékének vezetője, ő azt írta Orbánnak, hogy "az elmúlt 100 évben demokratikusan választott kormány nem zárt be vagy kényszerített emigrációba egyetlen egyetemet sem Európában. A prágai egyetemet 1939 őszén a német megszálló hatóságok zárták be, 1200 tiltakozó diákot pedig a sachsenhauseni koncentrációs táborba deportáltak (kérdezze meg Schmidt Máriát); szintén 1939-ben a nácik bezárták a lengyel egyetemeket is és a varsói egyetem épületét rendőrségi barakkokká alakították át."

Tauzin Tibor a kognitív tudományok oktatója. Azt írta Orbánnak, a CEU magyarországi tevékenységének korlátozása a magyar nemzet érdekei ellen való érdek.

Demény Enikő hallgató volt a CEU-n, most ott dolgozik. Soha nem tudta elképzelni, hogy az intézmény ne Budapesten legyen, ha költöznének, az már nem az a CEU lenne, amit az alapítók megálmodtak.

A pontos forgatókönyv még homályos, CEU-s tanárok és diákok sem tudják, pontosan hogyan és mikor költöznek, csak az a biztos, mennek (és maradnak is). Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese korábban azt mondta, ő maga sem tudja, jövőre mennyi kurzust tart Bécsben, mennyit a magyar fővárosban, még csak most próbálják kitalálni. "Hamarosan elkezdődik az új hallgatók toborzása, nekik már meg kell tudni mondanunk, hogy Budapesten vagy Bécsben kell beiratkozniuk" – mondta.

A végére hagyjuk itt egyrészt Navracsics Tibor véleményét a CEU-ról:

szeretném, ha a CEU Budapesten maradna, és Magyarország nem az egyetem körüli vitáról lenne ismert a világban.

Másrészt a londoni King's College professor emeritusának, Jinty Nelsonnak a mondatait: