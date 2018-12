Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet: megkövet mindenkit. Igen, engem is.

Két évvel ezelőtt írtam először a fővárosi tömegközlekedés körüli egyik, talán legormótlanabb hazugságról. Tarlós Istvánék ugyanis 2011 áprilisában, tehát bő hét és fél évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy bevezetik az elektronikus jegyrendszert a közösségi közlekedésben; első dátumként 2014-re ígértek időalapú jegyet, 2015-től, a harmadik ütemben pedig a metróknál teljesen, a HÉV-eknél részben automatizált be- és kiléptető kapukat.

Aztán pedig az illetékesek ocsmány módon végighazudozták a következő éveket. Teljesen világos volt, hogy amit mondanak, az nem igaz: nem lett meg a folyamatosan csúszó határidők egyikére sem. Mire a 2016-os cikkem megszületett, már túl voltunk több extra hazugságon is: így a 2014-es választás előtt a Corvin-negyednél a metrólejáró elé felszerelt pár kamukapun, amelyek nem bérlettel, hanem gombbal működtek, és a választás után el is pakolták őket; no meg a kamubérletek kamutesztjén. Ez utóbbi épp a RIGO-rendszer volt, ide kattintva megnézhetik ennek a döglött hazugságnak a honlapos verzióját. 2016-ra ott tartottunk, hogy milliárdokat szórtak már el úgy, hogy még egyetlen kültelki buszon, egy fél metróaluljáróban se lehetett leolvasni semmilyen kártyát.

Jött azonban válasz a cikkemre, kettő is. A BKK vezérigazgatója, Dabóczi Kálmán azt közölte kioktatólag, hogy „a 2014. novemberi szerződéskötés óta nem módosult a határidő, az továbbra is 2017. év vége”. Amivel az egyik baj ugye az, hogy az eredeti határidő szerint 2014-ben nem szerződést kötni, hanem már az időalapú jegyet használni kellett volna, a másik meg, hahó, Dabóczi úr, hogy én most 2018 decemberében írom ezeket a sorokat, és ugye, maga szerint egy éve itt már hasítania kéne az e-jegynek, ehhez képest maga hasít, el a cégtől… A második válasz pedig Tarlós Istvántól jött, akinek feltették a kérdést az úgynevezett tarlósinfón, hogy a cikkemben írott problémáról mit gondol. Hát szerinte én vagyok a probléma, ezért inkább rólam nyilatkozott, emígyen:

„súlyos lelki sérült fiatalember, mert hoztam én erre valamit, csak nem akartam tapintatból szóba hozni a dolgot (…) Az ön kollégájának állandó jellegű társa a beállítottságban a volt BKK-vezér. (...) Mondja azt, hogy kövér vagyok, lóg a szemhéjam, csúnya a fülem, fáj neki, hogy kirúgtam a Vitézyt, de ne az intézkedésbe kössön bele.”

Nos, Tarlós úr. Maga valóban nem szép, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Az, hogy maga "beállítottságozik" és ennyire foglalkoztatja, hogy az önnél fiatalabb férfiak mennyire találják tetszetősnek az ön külsejét, külön is egyik vagy másik speciális testrészét, szintén nem az én lelkemről szól. Soha nem mondanám, hogy maga egy „súlyos lelki sérült öregember”. Az viszont már érdekesebb felszólítás, hogy „az intézkedésbe ne kössek bele”. Melyikbe is? Mert önök, Tarlós úr 2017 elején, tehát már e hazugságcunamival leplezni próbált kudarcsorozat után, a BKK nevében bő félmilliárdos tendert írtak ki az e-jegyek reklámozására (!), 350 millióért pedig „független mérnöki feladatok” ellátását kívánták igénybe venni, szintúgy az e-jegy ügyében. Félmilliárdért akarták reklámozni azokat e-jegyeket, Tarlós úr, amelyek nem voltak akkor, és (spoiler!) nincsenek most sem. Reklámok viszont vannak. Ügyes.

Ön mindig olyan büszke rá, hogy milyen kemény óbudai fickó (majd egyszer mesélek róla, milyen a szerb határ menti Tompa, ahonnan én jövök, higgye el, arrafelé soha nem az volt a probléma, hogy késik a HÉV meg elfogyott a habroló a Daubnerben). Ön büszkén modortalan, hát én is így teszem fel a kérdést: nem ég a képe? Miféle férfi az olyan, aki közel nyolc év hazudozást végigaszisztál, ide-oda kenegeti a szart, de nem vállalja a felelősséget? Van fogalma arról, hogy mit gondolnak egy ilyen, hivatali luxusautóval cipelt, a hűtött-fűtött jólétből másokat sértegető alakról azok, akik hozzám hasonlóan tömegközlekednek, és egy-egy trolin a jelzőgomb alatt meglátják a maga kamu kártyaleolvasóját? Mi, akik tudjuk, hogy a Corvin helyett most a Deákhoz telepített kamukapuk ugyanilyen hazugságok? Hogy megint hülyének nézik a fővárosiakat? Hogy a busz oldalán reklámozzák a jegyrendszert, ami nincs?

Olvasom a friss interjúját, és ugyanaz a férfiatlan, alakoskodó, puhány szöttyögés, mint eddig.

Hogy jaj, nem értik meg az emberek, hogy van az egyik szerződés, meg a másik. Tarlós úr, mi ez a mellébeszélés? Nem szerződésnek, hanem jegyrendszernek kéne lennie már évek óta! Meg jaj, szegény Tarlós, hát tudta is meg nem is, hogy baj van, mint az okos lány meg Mátyás király. Nem hogy a csúnyáját takarta volna el, hát miféle főpolgármester az, aki hol pirinyó fakockák, hol sötétben bujkáló szabotőrök, hol félretájékoztató helyettesek (ki tette azzá?) mögé sunnyog?

Tarlós úr, lepörögtek a hazugságok. Itt az igazság pillanata. Megtörtént, amit már bő két éve megírtam. Összedőlt a kártyavár. A BKK azonnali határidővel felmondta az elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést, ön pedig kirúgta Dabóczit, és megígérte a BKK megszüntetését. Maga azt nem tudta megoldani nyolc év teljhatalmú fideszes kormányzás és totális fővárosi fideszes kontroll alatt sem, amit Botka László Szegeden simán bevezetett úgy, hogy őt saját pártja, ellenzéki vetélytársai és az ön fideszes cimborái is lövik. De még egy rendes országos tesztet is inkább Debrecenbe visznek! Külön égés volt a vizes vébé idején a kamaszfiú által feltörhető alkalmazás, és akkor most ki sem nyitom a „felújított” orosz kocsik ügyét, a légkondi és akadálymentesítés kérdését, az évenkénti villamosvonal-barkácsolást, meg a többi kudarcot. De ön most, mindezeken túl épp azt állítja, ugyanolyan határozottan, ahogy elhangzott az elmúlt hét év minden korábbi határidőhazugsága, hogy hát 2020-ra meglesz az elektronikus jegy- és bérletrendszer.

Aham. 2020. A következő önkormányzati választás után. Gondolom, majd megint kiraknak tesztkapukat, lesz majd reklám és kamuleolvasó a jegynek, ami nincs, és mindenféle újabb hazugságok meg újabb milliárdok. Könnyen lehet, hogy az előválasztékos ellenzék meg is teszi önnek azt a szívességet, hogy szórakozhat még öt évet a tömegközlekedéssel a mi kárunkra. De addig is, Tarlós úr, olvassa szépen vissza az eredeti cikkem, majd azt az ordenáré csapkodást, amit arra válaszul rendezett. Gondolja végig, mi történt azóta, kinek lett igaza, aztán álljon ki, és kérjen bocsánatot. Nem csak tőlem.

Legyen már férfi, egyenes, a rohadt életbe! Hát hol működik a maga irodája, a Tütüben?