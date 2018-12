Múlt héten számoltunk be arról, hogy az ügyészség indítványára rábólintva a Szegedi Járásbíróság még harminc nappal meghosszabbította Czeglédy Csaba letartóztatását. A múlt nyár óta előzetesben lévő baloldali politikus-jogász benntartását a Csongrád Megyei Főügyészség közölte. Az a Szanka Ferenc jelentette be, akivel szemben Czeglédy pótmagánvádat terjesztett elő még októberben. A csoportvezető ügyészt ugyanis hivatali visszaéléssel vádolja, amiért szerinte már korábban is fontos bizonyítékok elhallgatásával érte el, hogy börtönben tartsák – erről itt olvashat részletesen.

A vádhatóság Czeglédy letartóztatásának meghosszabbítására vonatkozó indítványából azonban egy több mint furcsa fordulat derült ki – tudtuk meg Czeglédy védőjétől, Hankó Faragó Miklóstól.

Ahogy azt az ügy kezdete óta számtalanszor megírtuk, Czeglédy ellen több bűncselekmény, így bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és gazdasági csalás bűntette miatt folyik eljárás. A gyanú szerint ugyanis 2011 és 2017 közt az általa működtetett munkaerő-közvetítő hálózat az állami büdzsének több mint 6 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott azzal, hogy a cégháló részét képező iskolaszövetkezetek nem fizették megfelelően az áfát és az szja-t.

Ehhez képest ebben a legutolsó ügyészi indítványban, amivel a benntartását akarták/tudták elérni, az szerepel, hogy a gyanúsított Czeglédy:

kétrendbeli felbujtóként gyanúsítható a költségvetési csalással,

társtettes a gazdasági csalás elkövetésében,

és szintén felbujtóként volt köze hamis magánokiratokhoz is.

Ez erősen leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a legsúlyosabb, ellene felhozott bűncselekményekben az ügyészség szerint nem is tettes, hanem csak felbujtó, illetve a gazdasági csalásban társtettes, vagyis másokkal együtt gyanúsítják.

Czeglédy egy korábbi tárgyalásra készülve © Túry Gergely

Bár a büntetőjogban a felbujtónál is ugyanaz a büntetési tétel a kiindulópont, mintha tettes lenne, még a laikusok számára is nyilvánvaló, mennyire más minősítés, ha valaki ténylegesen elköveti a bűntettet, vagy ha másvalakit vesz rá annak elkövetésére. Czeglédy esetében ez azt jelentené, hogy nem is ő maga követte el tevékenyen a milliárdos költségvetési csalást, hanem valaki „mást a bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábírt”.

A védelem nem érti

„Teljesen értetlenül állunk előtte, hogy mit jelent ez, hiszen teljesen mást jelent, ha felbujtásról van szó, viszont ebben az esetben módosítani kellett volna a gyanúsítást” – mondta Hankó Faragó Miklós, Czeglédy ügyvédje. A bírósági tárgyaláson, ahol védence letartóztatását meghosszabbították, az indítványnak erre a részére egyáltalán nem tért ki sem az ügyész, sem a bíróság, csak a kényszerintézkedésre koncentráltak – tette hozzá.

A tavaly nyár óta húzódó ügyben még mindig nem született meg a vádirat, az ügyészség a keddi tárgyalás után bizonygatta, hogy most már „a törvény biztosította legrövidebb határidőn belül” vádat emelnek. Így várhatóan ebből fog csak kiderülni, hogy mi ez a váratlan „felbujtó” szerep, tettesként vádolják-e meg, vagy azért kerül bíróság elé, mert mást vett rá bűncselekmény elkövetésére.

Czeglédy ügyvédje megfogalmazása szerint egy „elfogadhatatlan” mozzanata is volt a múlt heti tárgyalásnak. Információik szerint az ügyészség sorra köti az egyezségeket az ügy több gyanúsítottjával, vagyis vélhetően enyhébb büntetést ígérnek az együttműködésükért cserébe.

Az ügyész bevallotta, hogy nem tartják be a törvényt?

„Csakhogy ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, ami része a nyomozati iratoknak, ezt a védelem az eljárásjogi szabályok alapján megismerheti. Mégsem kaptunk meg ilyen dokumentumokat, ezért – ahogy az korábban is előfordult – nem tudunk rá felkészülni, indítványokat, észrevételeket tenni az erre nyitva álló 30 napos határidőn belül. Az ügyész viszont képes volt kijelenteni a nyilvános tárgyaláson, hogy hiába rögzíti a törvény ezt a határidőt, őket az nem köti. Elképesztő módon arra hivatkozott, hogy ez úgysem számít olyan súlyos eljárási hibának, ami miatt érdemben megtámadható lenne majd az ítélet” – mondta Hankó Faragó, aki szerint ez a „védelem jogának súlyos korlátozása”.

Szerinte ez nem lehet véletlen, azt mutatja, hogy az ügyészség mindenáron, akár a törvény megszegése árán fog vádat emelni. Mivel az utolsó nyomozati iratot – még szabályosan – november közepén ismerhették meg, ezért arra számítanak, hogy a 30 napos határidő letelte után azonnal, a december 17-i héten meglesz a vádirat.

Ha akarna sem tudna "bűnismétlést" elkövetni

Azt továbbra sem értik viszont, hogyan hosszabbíthatta meg a bíróság a letartóztatást arra hivatkozva, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint, hogy Czeglédy többször is megpróbálta meghiúsítani az eljárást. „A bűnismétlés egyszerűen lehetetlen, mert a cégeket hónapokkal ezelőtt felszámolták, hogyan is tudna újra költségvetései csalást elkövetni egy már nem is működő vállalkozással, amivel legfeljebb a felszámoló rendelkezhet” – mondta Hankó Faragó, aki szerint az eljárás meghiúsításának lehetősége sem áll meg, pont ennek valótlansága miatt vádolta meg Czeglédy az ügyészt a már említett hivatali visszaéléssel.

Azt viszont pozitív fejleménynek tartja, hogy a bíróság legalább abban nem értett egyet az ügyészi indítvánnyal, hogy Czeglédy a vádemelésig hátralévő minimális időben másokat befolyásolna, így akadályozva az eljárást.

Mivel az első két okra hivatkozva a Szegedi Járásbíróság végül mégis benntartotta, a döntés ellen fellebbezést nyújtottak be. Ebben azt kérik a Szegedi Törvényszéktől, hogy a múlt heti döntéssel szemben mégse hosszabbítsák meg a „szükségtelen letartóztatást” és tegyék lehetővé, hogy Czeglédy legalább a karácsonyt a családjával tölthesse – mondta Hankó Faragó.

Szanka Ferenc ügyész, akit Czeglédy hivatali visszaéléssel vádol © MTI / Kelemen Zoltán Gergely

