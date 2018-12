Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","shortLead":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","id":"20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab774150-aa61-41b2-afef-130baad80f47","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","timestamp":"2018. december. 09. 20:35","title":"Trump szerint a franciák valójában a párizsi klímaegyezmény ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt. Két időszakot is problematikusnak tart az ügyészség: az első a 2011-2015-ös periódust érinti, a második pedig a 2018-ban zárult három évet. ","shortLead":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt...","id":"20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa73b6-fed2-4b0b-aa04-48476cf5a888","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","timestamp":"2018. december. 10. 10:20","title":"A japán „hóhér” és a mohó cégvezér, vádat emeltek az autóipar Carlos királya ellen Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","shortLead":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","id":"20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d63cf9-6671-46f8-acc6-6fb6cb01b2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","timestamp":"2018. december. 11. 15:16","title":"Bezáródott az autójába Theresa May, amikor Angela Merkelhez ment – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász, politikus és környezetvédő írt alá, és amely fordulatot szeretne elérni Európában. ","shortLead":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász...","id":"20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874d930-6f79-4d5c-93c0-a41501fd956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2018. december. 10. 11:16","title":"Fizessenek a gazdagok! Az 50-ek hadüzenete az európai liberális gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","shortLead":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","id":"20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a75957-db30-4315-9afc-7887435d12d2","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","timestamp":"2018. december. 10. 14:48","title":"Ezer fülesbagoly szállta meg Túrkevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","shortLead":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","id":"20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310d55d1-2e6e-4934-8ad1-9f08e071231f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","timestamp":"2018. december. 10. 16:44","title":"Elhalasztják a szavazást a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbb360-92f3-4f3a-a95e-cab52b0fe25b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tesztoszteronkezelés csökkentheti a depressziós tüneteket a férfiaknál – állapította meg egy svájci, német és svéd tudósokból álló kutatócsoport. A nemi hormon jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint a placebo.","shortLead":"A tesztoszteronkezelés csökkentheti a depressziós tüneteket a férfiaknál – állapította meg egy svájci, német és svéd...","id":"20181210_tesztoszteron_depressziv_tunetek_csokkentese_ferfiaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbb360-92f3-4f3a-a95e-cab52b0fe25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1a63e1-e234-419c-b17b-879538cdc378","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tesztoszteron_depressziv_tunetek_csokkentese_ferfiaknal","timestamp":"2018. december. 10. 14:03","title":"Csak egy kis tesztoszteron, és máris jobban vannak a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és a Francia Kommunista Párttal együtt a kormány ellen a sárgamellényesek megmozdulásai nyomán kialakult válság kezelése miatt.","shortLead":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és...","id":"20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823de4f1-84b2-41ac-9705-c52e2814b6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 11. 16:13","title":"Bizalmatlansági indítvány érkezett a francia kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]