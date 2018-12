Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c05d1-1cfb-46d1-b6d1-b14afbfee9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","timestamp":"2018. december. 15. 22:03","title":"Ez borzasztóóó – 25 éves az Apa kocsit hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt és valós elvárásoknak. Például jóval több ételt veszünk és készítünk el annál, mint amennyi valóban el is fogy az ünnepi asztalnál. Megválaszoljuk a nagy kérdést: idén hogyan kerüljük el a szokásos, frusztráló hibákat? ","shortLead":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt...","id":"spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1dd825-3285-400d-a569-42a7091e473b","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","timestamp":"2018. december. 17. 07:30","title":"4 stresszcsökkentő tipp – így készüljön fel fájdalommentesen az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet segíteni azokat, aki elhagyják hazájukat - jelentette ki Ferenc pápa a római Szent Péter téren Advent harmadik vasárnapján mondott beszédében.","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet...","id":"20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817ed2d-75d4-4d4c-8726-1c38dc8a56cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","timestamp":"2018. december. 16. 14:34","title":"A pápa támogatja ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabályt. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást. A hvg.hu fotósai az események közvetlen közelében voltak.","shortLead":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó...","id":"20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890977a-5880-44b8-92c8-702370faaf5a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Rég nem látott düh Budapest utcáin - Nagyítás a hvg.hu fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","shortLead":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","id":"20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c352b-1465-44dd-9a5b-5a1a64c451e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","timestamp":"2018. december. 16. 17:55","title":"Beer Miklós üzent a tüntetőknek: \"Tisztelem bennetek a kitartást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","shortLead":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","id":"20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d67ffb0-8b09-43f3-bf95-57135dd2a19a","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","timestamp":"2018. december. 16. 20:10","title":"Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]