[{"available":true,"c_guid":"b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","shortLead":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","id":"20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a896b-5b3d-47b6-8f16-a9baa008654f","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","timestamp":"2018. december. 17. 15:20","title":"Nagy betűkkel ráírta a véleményét valaki egy XIII. kerületi Fidesz-irodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt a MÁV-Start.","shortLead":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt...","id":"20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87df826-983b-4ef1-9fbf-6a989c8c89b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","timestamp":"2018. december. 17. 13:37","title":"Újabb emeletes vonatokat vett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban életbe léphet.

","shortLead":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban...","id":"20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e95cf-594d-49da-8d8d-7faad2b4b500","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 11:30","title":"Bátor húzásra készülnek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban kétharmada lenne Budapesten - ahogy az országgyűlési választás óta hallani lehet -, mindegy lenne, kit indítanak főpolgármester-jelöltként a jövő évi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban...","id":"20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d88bc3-5ecb-4260-90c5-a9b50c4ac6e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","timestamp":"2018. december. 16. 08:10","title":"Tarlós is az ellenzéket ekézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katar 20 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Ezzel az exkluzív információval örvendeztette meg a Reuters hírügynökség tudósítóját a sejk olajminisztere. Szaad al.Kaabi elmondta, hogy az OPEC elhagyása után immár nem kell tartaniuk attól, hogy szankciók hatálya alá esnek az USA-ban.","shortLead":"Katar 20 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Ezzel az exkluzív információval örvendeztette meg a Reuters...","id":"20181216_Trumpnak_keves_lesz_a_vilagatlasz_ha_a_KozelKeleten_akar_boldogulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f0eb3b-adc9-4b61-849b-9b61e8a9be21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Trumpnak_keves_lesz_a_vilagatlasz_ha_a_KozelKeleten_akar_boldogulni","timestamp":"2018. december. 16. 14:32","title":"Trumpnak kevés lesz a világatlasz, ha a Közel-Keleten akar boldogulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecd1fa-aea9-4beb-a7fe-7b7e4924c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","timestamp":"2018. december. 17. 01:20","title":"Kutyapárt: Rekordnézettsége volt az MTV-nek. Kívülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5895f8ba-23fa-4d23-9705-5b6d59aad3d6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A magas pozícióban dolgozók sokszor valódi belső szükségleteikről is elfeledkeznek, és csak a társadalmi pozíciójuknak akarnak megfelelni, amin az esetek nagy részében csak egy tragédia bekövetkezése után változtatnak – mesél tapasztalatairól Csatlós Csilla coach. ","shortLead":"A magas pozícióban dolgozók sokszor valódi belső szükségleteikről is elfeledkeznek, és csak a társadalmi pozíciójuknak...","id":"20181216_A_penz_sosem_lehet_kizarolagos_motivacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5895f8ba-23fa-4d23-9705-5b6d59aad3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeda074-f77a-4d62-acde-567ae65ff1c4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181216_A_penz_sosem_lehet_kizarolagos_motivacio","timestamp":"2018. december. 16. 19:15","title":"A pénz sosem lehet kizárólagos motiváció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]