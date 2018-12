Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65b7d41-5941-4762-8f3c-66e57ea2f342","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori tulajdonosának annak az aranypénznek elvesztése, amelyre néhány hete Óbudán bukkantak az Aquincumi Múzeum régészei.

","shortLead":"Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori tulajdonosának...","id":"20181216_Vagyont_ero_hun_kori_aranypenzt_talaltak_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65b7d41-5941-4762-8f3c-66e57ea2f342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11009414-150d-4e1d-9ee5-a380694faf80","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Vagyont_ero_hun_kori_aranypenzt_talaltak_Obudan","timestamp":"2018. december. 16. 17:45","title":"Vagyont érő hun kori aranypénzt találtak Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből vehette.","shortLead":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből...","id":"20181217_elado_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c20709-c8e1-451c-a816-9d2ffcaa5486","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_elado_auto","timestamp":"2018. december. 17. 08:44","title":"Eladó Ronaldo első sztárgázsis autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","shortLead":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","id":"20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ef82c-b5b1-4fac-9ee0-d07ae3cef09f","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 20:33","title":"Őrizetbe vettek három embert a törökországi vonatbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5895f8ba-23fa-4d23-9705-5b6d59aad3d6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A magas pozícióban dolgozók sokszor valódi belső szükségleteikről is elfeledkeznek, és csak a társadalmi pozíciójuknak akarnak megfelelni, amin az esetek nagy részében csak egy tragédia bekövetkezése után változtatnak – mesél tapasztalatairól Csatlós Csilla coach. ","shortLead":"A magas pozícióban dolgozók sokszor valódi belső szükségleteikről is elfeledkeznek, és csak a társadalmi pozíciójuknak...","id":"20181216_A_penz_sosem_lehet_kizarolagos_motivacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5895f8ba-23fa-4d23-9705-5b6d59aad3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeda074-f77a-4d62-acde-567ae65ff1c4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181216_A_penz_sosem_lehet_kizarolagos_motivacio","timestamp":"2018. december. 16. 19:15","title":"A pénz sosem lehet kizárólagos motiváció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","shortLead":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","id":"20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fac066-0830-4739-b697-814f0856e017","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","timestamp":"2018. december. 17. 10:45","title":"Szél Bernadették útja a Hősök terétől a Kunigunda utcáig - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]