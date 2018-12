Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Több külföldi lap is foglalkozott a túlóratörvény elfogadása óta Budapesten zajló tüntetésekkel, a New York Times most éppen a hétfői eseményekről tudósít. Hangsúlyozzák, hogy az ellenzéki képviselők, akik az MTVA elnökével szerettek volna találkozni, saját mobiltelefonjaikkal közvetítették az eseményeket, miközben a köztévé – amelynek épülete előtt és azon belül maguk az események zajlottak – egy szót sem szólt akkor minderről.

A New York Times cikkének címe:

A magyar köztévé előtt tüntetnek, odabent pedig galambokról beszélnek.

A lap ezzel arra utalt, hogy amikor hétfő délután képviselők tiltakoztak az épületben, az adásban közben a galambhúsról volt szó a Magyar Gazda című műsorban. A cikk szerint a szélsőjobboldali miniszterelnök, Orbán Viktor alatt az országban párhuzamos valóságok léteznek, de szerintük rég voltak olyan távol egymástól ezek a „buborékok”, mint a tiltakozások alatt.