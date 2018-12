Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","id":"20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820539b-fd1a-439c-b1b0-3b27853f0b5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","timestamp":"2018. december. 17. 15:21","title":"15 millió forint körül startol a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész országban a legnépszerűbb a csokis-trüffeles volt tavaly, de úgy tűnik, megyénként eltérő az ízlésünk. ","shortLead":"Az egész országban a legnépszerűbb a csokis-trüffeles volt tavaly, de úgy tűnik, megyénként eltérő az ízlésünk. ","id":"20181218_Itt_egy_terkep_amely_megmutatja_milyen_szaloncukrot_vesznek_az_egyes_megyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703e15d5-a198-454c-a24b-afd784f238f9","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Itt_egy_terkep_amely_megmutatja_milyen_szaloncukrot_vesznek_az_egyes_megyekben","timestamp":"2018. december. 18. 12:04","title":"Itt egy térkép, amely megmutatja, milyen szaloncukrot vesznek az egyes megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik olvasni az 5 pontot.","shortLead":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik...","id":"20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df82433-1c97-486c-a5da-378182c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","timestamp":"2018. december. 18. 15:24","title":"Biztonságiakat rendelhettek a vidéki Mediaworks-kiadványok épületeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig jutott, elfogyott a készlet. A pék azt javasolta, jöjjön vissza 11 óra után. Megtette, de akkor is az orra előtt vitték el az utolsó veknit. „Gyere fél háromra” – hangzott a következő javaslat.","shortLead":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig...","id":"20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c475ab-d428-41d9-93b3-f9170f729688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","timestamp":"2018. december. 17. 11:24","title":"A kommunista tervgazdálkodás totális csődje, már a kenyér is luxuscikk Havannában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67032cf6-c66f-477c-9e73-3400bb8b426b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szabadságvesztésének letöltése alatt legalább havonta egyszer meg kell néznie egy amerikai orvvadásznak a Walt Disney filmstúdió Bambi című 1942-es animációs filmklasszikusát, amelyben egy szarvasborjú vadorzók miatt veszíti el anyját.\r

","shortLead":"Szabadságvesztésének letöltése alatt legalább havonta egyszer meg kell néznie egy amerikai orvvadásznak a Walt Disney...","id":"20181218_bambi_walt_disney_rajzfilm_orvvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67032cf6-c66f-477c-9e73-3400bb8b426b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22334bb9-bce0-40b7-af39-d18d0c6ee752","keywords":null,"link":"/elet/20181218_bambi_walt_disney_rajzfilm_orvvadasz","timestamp":"2018. december. 18. 10:44","title":"Bambival büntetik az elítélt orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó...","id":"20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80e74e6-51a0-459b-8f94-c1a70de0f694","keywords":null,"link":"/sport/20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. december. 17. 12:31","title":"BL: United – PSG és Liverpool – Bayern a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen volt, és lelkesen méltatta az amerikai- kínai együttműködést.","shortLead":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen...","id":"20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7f5d11-d344-405c-abcc-c5b0843a1a40","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","timestamp":"2018. december. 17. 12:35","title":"Felszállt az első \"kínai\" Boeing, a kereskedelmi háború kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]