Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","shortLead":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","id":"20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b3669-7860-45dc-8ef8-8847fa051fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","timestamp":"2018. december. 20. 06:41","title":"A nap videója: Kijár az elismerés ennek a buszsofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","shortLead":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","id":"20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2fdf2-c6d9-4c2c-992a-50954b9e4943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","timestamp":"2018. december. 20. 10:45","title":"MNB: versenyképességi fordulat nélkül lassulhat a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti az Adózóna cikke néhány fontos határidőre.","shortLead":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti...","id":"20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a215c9a-62dc-4398-876c-d43a2c2cab04","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","timestamp":"2018. december. 19. 09:58","title":"24 órája maradt annak, aki ezt az adózási formát választaná, utána bezárul a kapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","shortLead":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","id":"20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec00f7e-7fa1-4dc0-a65e-a10834e800f0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","timestamp":"2018. december. 19. 15:47","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér onnan kapott felkérést, ahonnan biztosan nem várta: Ujhelyi Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500 ember veszíti el az állását. A cég azzal indokolta a lépést, hogy a nagy élőmunka-igény miatt nem éri meg Magyarországon termelni, ezért áttelepülnek oda, ahol olcsóbb a munkaerő.","shortLead":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500...","id":"20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8731941-0728-4425-9f6f-61cd5cb7486b","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","timestamp":"2018. december. 19. 11:23","title":"Túl magas a magyar fizetés? Ezért vonult ki néhány autóiparba beszállító multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","shortLead":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","id":"20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b249a03-a062-43ae-b6d4-264fe05c7eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","timestamp":"2018. december. 18. 14:55","title":"Hadházy egy békás termoszért biztosan visszamegy az MTVA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]