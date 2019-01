Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","shortLead":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","id":"20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44deb6b4-24c8-4e0a-994f-a60541f2978c","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","timestamp":"2019. január. 01. 10:24","title":"Budapesten 49 ember kötött ki a detoxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","shortLead":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","id":"20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b581906-ac15-457f-ad29-1c3b71261efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","timestamp":"2018. december. 31. 12:01","title":"Elromlott a forgalomirányító rendszer, komoly késések a vasúton Fehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c171b7-742e-4733-9676-1fbc41acd232","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szovjet időutazásra hív ez a 21. századi Pobjeda, mutatjuk, hogy hogyan festene egy a jelen évszázadba átültetett GAZ-M-20.","shortLead":"Szovjet időutazásra hív ez a 21. századi Pobjeda, mutatjuk, hogy hogyan festene egy a jelen évszázadba átültetett...","id":"20181231_ha_ilyet_tudnak_az_orosz_tervezok_felhetnek_a_mercedesnel_es_a_bmwnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c171b7-742e-4733-9676-1fbc41acd232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951a9182-ff64-41d3-9022-6d2612ee383a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_ha_ilyet_tudnak_az_orosz_tervezok_felhetnek_a_mercedesnel_es_a_bmwnel","timestamp":"2018. december. 31. 06:41","title":"Ha ilyet tudnak az orosz tervezők, félhetnek a Mercedesnél és a BMW-nél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","shortLead":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","id":"20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a42aae-241b-407e-aa11-ba4afd729df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"Hatalmasat bukott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","shortLead":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","id":"20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df18145f-338a-418b-a9b7-f471072f9a93","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","timestamp":"2018. december. 31. 20:58","title":"Büntetést kap Izraelben az, akit prostituálttal kapnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","shortLead":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","id":"20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3dd294-2aa0-4d7d-84ec-579381598011","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 31. 19:40","title":"Besurranó tolvajokat keres a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem! című vers? A Kínában a huszadik század első felében kibontakozó Petőfi-kultusznak jártunk utána a költő 196. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem...","id":"20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a130848-04fd-48fb-a81e-6bcb99f616db","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. január. 01. 10:00","title":"Ahol Petőfi nevét többen ismerik, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","shortLead":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","id":"20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77ba78-7a92-42f9-9603-482576872732","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","timestamp":"2018. december. 31. 10:29","title":"Nem éppen követendő, de látványos feldriftelni az autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]